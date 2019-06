Altas expectativas, promos y buen nivel  de reservas, a un mes de las vacaciones

Hernán Guercio / hguercio@lanueva.com

Los principales centros turísticos de la región esperan la llegada de las vacaciones de invierno atravesando ya una temporada invernal con buenas expectativas, de la mano de un altísimo nivel de consultas, la implementación de diversas promos para atraer turistas y un interesante nivel de reservas cuando todavía falta casi un mes para el 22 de julio.

Además, el combo se completa con la certeza de que los valores de hospedaje y gastronomía serán similares a los del verano; a lo sumo, reconocen los prestadores, podrán tener un leve ajuste debido al aumento de los servicios.

Las promociones y los combos están también a la orden del día, ya sea por estadía, media pensión o el uso de determinadas tarjetas de crédito: Banco Provincia, por ejemplo, ofrece descuentos para alojarse en algunos hoteles y cabañas de Sierra de la Ventana, Villa Ventana y Monte Hermoso.



“Recién estamos comenzando a trabajar de cara a las vacaciones de invierno -comentó a "La Nueva." la secretaria de Turismo de Tornquist, Susana Dos Santos-. Hasta el momento, ya tenemos un 30% de reservas para las próximas vacaciones”.

Si bien aclaró que todavía es muy pronto para hacer conjeturas o proyectar niveles de ocupación, la funcionaria reconoció que las perspectivas “son muy buenas” y que esperan tener una temporada invernal positiva.

“El nuestro es un destino que trabaja con la estacionalidad, más allá de que recibimos visitantes durante todo el año. Para nosotros, las vacaciones de invierno son un ícono y el prestador las espera, cualquiera sea la situación económica”, explicó.

En esta oportunidad, las promociones de alojamiento de Banco Provincia incluyen al distrito de Tornquist y Monte Hermoso: hay 30% de descuento, con 3 mil pesos de devolución.

Además, señaló que los valores de alojamiento serán similares a los del último verano.

“Venimos insistiendo en la importancia de ofrecer descuentos, de trabajar en la estrategia comercial o vincularse con los gastronómicos para ofrecer combos. Queremos que el turista tenga beneficios y no se quede con la sensación de estar en un destino caro, sino accesible”, señaló.

Por su parte, el secretario de Turismo de Adolfo Alsina, Javier Andres, las expectativas son inmejorables. Incluso, estimó que este año la ciudad de Carhué recibirá más turistas que el año pasado, sobre todo de la mano de la reciente inauguración de la primera etapa del parque hidrotermal.

“Si bien aún no se trata de reservas efectivizadas, estamos teniendo muchísimas consultas, tanto a nivel país como de contingentes regionales. Ojalá que no me equivoque, pero estas vacaciones superarán nuestras expectativas”, dijo.

El funcionario destacó también que en estos momentos, una buena cantidad de hoteles de Carhué tienen el 100% de ocupación, debido a turistas que aprovecharon el feriado del jueves 20 e improvisaron un fin de semana largo.

“La inauguración del complejo hidrotermal repercurtió muchísimo -aseguró-. Nos sirvió también que se hiciera en esta fecha, porque nos permitirá trabajar bien durante las vacaciones de invierno”.

Al respecto, remarcó que la esperada puesta en funcionamiento del emprendimiento termal supone “un antes y un después” para el turismo carhuense, ya que significa un plus para el destino.

“El tipo de cambio también jugará a favor nuestro, ya que la gente viajará dentro del país. Creemos que estas vacaciones de invierno tendremos más gente que el año pasado: si comparamos números, durante todo 2018 tuvimos 25 mil turistas, y hasta el momento ya llevamos 10 mil”, señaló.

Monte Hermoso buscar cortar la estacionalidad

El secretario de Turismo de Monte Hermoso, Hernán Arranz, señaló que para estas vacaciones de invierno se está preparando un cronograma de actividades para grandes y chicos, buscando cortar la estacionalidad.

“Queremos aprovechar que la gente tomará las vacaciones, y preparamos un montón de actividades, como el Monte Corre, que se realizará el 28 de julio; la Kermese Invernal para los más chicos, además de alguna obra de teatro para los mayores y otra para los más pequeños”, adelantó.

“Estamos haciendo el esfuerzo desde el sector público para que el privado abra las puertas de sus establecimientos para recibir a los turistas durante el invierno. Le hacemos frente a la situación económica, que es bastante mala, con actividades gratuitas durante todo el año en Monte Hermoso”, sostuvo.