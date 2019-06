Suárez: la Biblioteca Popular Infantil acerca el chino a niños y jóvenes

En Argentina cuando algo es muy difícil de comprender solemos decir que “está en chino”. Esto refleja la dificultad que representa para la mayoría de los hispanoparlantes, el primer acercamiento a un idioma tan distinto.

La Biblioteca Popular Infantil de Coronel Suárez, buscó romper el hielo y acercar a los chicos y jóvenes a este idioma tan particular que apunta a convertirse en el "idioma del futuro".

Las clases, que comenzaron en mayo con gran aceptación por parte de la comunidad están a cargo de la intérprete Rosana Eichman, quien tiene dos grupos de alumnos de entre 7 y 17 años.

Eichman comentó que los motivos por los cuales los niños y adolescentes se inscribieron son de lo más variados.

“Tengo un alumno que es estudiante de ingeniería y conocer este idioma podría beneficiarlo a nivel profesional. Otra alumna se acercó porque le interesa mucho la música asiática y los idiomas en general”, contó.

En cuanto a los niños, algunos sienten curiosidad porque han visto estudiar el idioma a los padres y le llaman la atención los "dibujitos". A otros los envían los padres para que tengan una actividad extra vinculada a un aprendizaje que pueda servirles más adelante.

Rosana comenzó a estudiar chino hace 19 años de forma particular. Luego se inscribió en un instituto terciario del Barrio Chino, en Buenos Aires, donde se recibió de intérprete en la primera camada de egresados de esta carrera en Latinoamérica. Vivió en China y también en la India.

“Fui a China por tres meses y me quedé casi un año. Siempre me gustaron los idiomas, cuanto más desafiantes, mejor. Me sorprendí al encontrarme haciendo pedidos por delivery o peleando precios en chino”, dijo.

“Siempre le digo a los chicos que se olviden de interpretar el chino desde nuestro idioma. Para que me entiendan les digo que tienen que aprender a pensar 'chinamente'”, comentó.

Aseguró que lo ideal, para cualquier idioma es aprender en la infancia.

"Los niños aprenden jugando y deducen aún más que los adultos. Ven los idiogramas como dibujitos. Si los analizás con ellos, y le explicás la lógica cultural de cada uno, es muy fácil que entiendan”, dijo.

Hay dos tipos de idioma chino, el tradicional, que se usa en Taiwán, y el simplificado, que se usa en China continental.

"Alguien que estudia ingeniería debe saber los dos, porque si tiene que traducir un manual técnico que viene desde Taiwán debe saber el chino tradicional; si viene de Pekín, debe saber leerlo en chino simplificado. En paralelo, les enseño los dos”, dijo.

Aseguró que aprender el idioma los conecta de un modo didáctico con la cultura oriental.

“Es un modo diferente de estudiar un idioma. Gran parte de los caracteres tiene un por qué vinculado a la cultura, conectado con la historia y no es tan difícil, una vez que empezás a conocerlo, poder deducir de dónde viene cada cosa”, comentó.

“Es el idioma del futuro y el más hablado del mundo”, dijo la intérprete quien también enseña idioma ruso, a los adultos.

Se estima que 1,2 billones de personas hablan chino en el mundo. Por debajo se sitúan e hindustaní, el español y el inglés.

La Biblioteca Popular

Gladys Meyer, presidenta de la Biblioteca Popular Infantil, contó que esta alternativa surgió porque la gente consultaba si en el espacio había enseñanza de idiomas no convencionales.

“Nos comunicamos con Rosana Eichman para que diera clases de chino para los niños y de ruso para adultos, que era otra de las demandas", dijo.

Gladys Meyer.

"Todo lo que sea para expandir la cultura y el conocimiento lo vamos a promover”, dijo.

La Biblioteca Popular Infantil cuenta con ludoteca, bebeteca, hemeroteca, salas de lectura infanto- juvenil y sala de consulta escolar.

Posee alrededor de 400 juegos de mesa que las familias usan a diario, inclusive los sábados.

La institución, dirigida por una Comisión, cede espacio para la escuela de Ajedrez municipal y para los talleres de la Memoria.

En sus instalaciones también hay talleres de costura y manualidades. Se dictan clases de cocina para niños y de idioma chino, ruso y alemán.

La Biblioteca Popular Infantil se sustenta a partir de la cuota trimestral que abonan alrededor de casi 500 familias.

"Es un espacio para toda la familia", dijo Meyer.