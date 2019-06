¿Para qué sirve el equipamiento que incorporó el Penna?

Por Pablo Andrés Alvarez / palvarez@lanueva.com

Valuado en alrededor de 100 mil dólares, ya está en funcionamiento en el Hospital Interzonal General Dr. José Penna un retinógrafo de última generación, destinado a los servicios de Oftalmología y Endocrinología.

El equipamiento, de origen japonés, fue provisto por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, merced al Programa de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento del Paciente Diabético (PRODIABA) y es único en los efectores de la Región Sanitaria I.

“El retinógrafo es un instrumento clínico no midriático usado para la valoración del fondo de ojo. Si bien es útil para cualquier estudio de la retina, es de especial importancia para el estudio de la retinopatía diabética”, explicó el doctor Fabián Giménez, director asociado del nosocomio provincial.

Básicamente consiste en un sistema de lentes al que se le ha acoplado una cámara fotográfica permitiendo así hacer una fotografía del fondo de ojo del paciente. Y tiene asociado un ordenador en donde se van almacenando las diferentes retinografías (fotografías de la retina) que se le hacen al paciente.

“De ese modo, con el retinógrafo se puede seguir la evolución, por ejemplo, de una enfermedad con afectación ocular. El sistema estará en red con el Hospital El Cruce, quien realizará los diagnósticos, y la devolución a nuestro hospital en los casos que se crean necesarios”, puntualizó el doctor Hernán Federico Long, jefe del área de oftalmología.

Por su parte, el doctor Oscar Alberto Bonino, director Ejecutivo de Región Sanitaria I, anticipó la incorporación de más aparatología en este área.

“El doctor Gabriel González, Director Provincial de Programas Sanitarios, nos adelantó que también llegará al Penna un Fotocoagulador, que servirá para complementar este servicio que estamos inaugurando hoy”.

Y valoró el prolijo trabajo que desarrolló Mariana Córdoba, a cargo del programa Prodiaba (Programa de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento del Paciente Diabético).

“Ella constató la necesidad de contar con equipamiento de este tipo en Bahía Blanca para mejorar la performance en la lucha contra esa enfermedad”.

Precisamente, Giménez señaló que la incorporación de este equipamiento permitirá brindar un servicio más completo.

“Es un aparato único en toda nuestra región. Para nosotros, como Hospital, que nos hayan elegido para incorporarlo es un orgullo y nos permitirá dar un salto de calidad en el servicio de oftalmología y endocrinología que prestamos en la lucha contra la diabetes”.

El jefe del área de oftalmología del Penna reconoció el valor que tendrá poder compartir información con el Hospital El Cruce, que es vanguardista en este tema.

“La intención es armar una base de datos con todos los pacientes que tienen esta enfermedad para saber qué población está afectada realmente con retinopatía diabética en la población de esta región. Eso nos permitirá evaluar tratamientos de estos pacientes y poder comparar su evolución. Y también nos permite intercambiar opiniones en algunos casos específicos con los profesionales de El Cruce”.

Y agregó: “La idea es fotografiar a toda la población diabética, más allá que no tenga inconvenientes oftalmológicos. Porque la gran mayoría de la población con diabetes, que es tratada a tiempo, no padece retinopatía. Pero el porcentaje de riesgo en quienes la padecen es grande si no controlan adecuadamente el azúcar en sangre y puede derivar en ceguera”.

“Una de las cosas positivas de este equipamiento es que no es necesario dilatar la pupila y es un proceso muy rápido, por lo tanto podremos acelerar los diagnósticos y, en caso de ser necesario, tener la opinión prácticamente al instante con un centro consultor”, señaló quien trabaja en equipo con los doctores Ramiro Marchesi y Luciano Stefanelli.