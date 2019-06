Dani La Chepi, exclusiva: “Me amigué con las redes sociales y pude sacarles provecho”

Franco Pignol / fpignol@lanueva.com

Dani La Chepi es una trabajadora que pudo generarse el sustento y la dignidad laboral de manera independiente. La solución a la angustia de no conseguir trabajo la encontró en la palma de su mano: el celular y las redes sociales.

Hoy no sólo es “influencer” y la rompe en las social networks, sino que también escribió un libro y llega a nuestra ciudad con “Ella”, su obra de teatro.

Eso será el próximo viernes, desde las 21.30, en el Teatro Don Bosco. Entradas en Ticketbahia.com

Mi papá decía: “Lo importante es ser feliz, lo demás es cotillón”. Si vos te levantás en bata pero sos feliz y tenés tu matecito y tu hijito no necesitás más nada".

“Es lindo arrancar una entrevista así. Muy pocos te lo dicen y es raro porque los argentinos somos sobrevivientes. Yo vivo en Olivos. Voy por la calle y los negocios están cerrados o venidos abajo. Cuando fumaba pedía Virginia Slims y ahora me dicen que son muy caros, por eso ya no los traen... Lo peor es la cara de tristeza de la gente. Ahora ya no abren a la hora de la siesta porque no hay nadie en la calle", aclaró Dani La Chepi.

—¿Cómo hiciste para dejar de ser desocupada en un contexto así?

— Creo que hay que saber observar qué es lo que tiene cada uno, qué es lo que sabés hacer. En mi caso dicen que sé hacer reír. Es lo que se comenta (risas). También dicen que canto. Entonces dije bueno: “esto es lo que yo sé hacer”. En vez de quedarme en el “qué país de mierda” o “a dónde me puedo ir”. Probé acá haciendo lo mío. El tema era cómo. Me pregunté qué podía vender yo que a otro no se le haya ocurrido.

el actor se caga de hambre todo el año, por eso, en vez de enojarme con las redes sociales me amigué y le saqué provecho".

—Es muy loco que la respuesta la hayas encontrado en la palma de tu mano, en el celular.

—Yo detesto hablar por teléfono. No me gusta tener el celular en la mano. Ni siquiera me gustan las redes sociales. Yo veía que había gente que subía fotos comiendo sushi y yo estaba muerta de hambre comiendo un omelete, mi hija con la clara y yo con la yema llena de colesterol. Qué bronca me daba. Pero después me puse a pensar por qué la gente hacía eso y qué es lo que me pasaba a mi.

—¿Cómo diste el paso hacia las redes?

—Me amigué. Puse el freno y en vez de quedarme en la crítica y en el prejuicio de decir: “estos pelotuditos que hacen videos...”, dije: “pará: si estos cortos o sketchs eran un éxito hace muchísimos años con "Video Match" o en todos los programas de Juan Carlos Mesa como 'La peluquería de Don Mateo'". La diferencia es que antes se mostraba el culo y ahora gracias a Dios está cambiando”.

—Ahora con tu celular podés llegar por propia iniciativa. Evitás el proceso de selección casi imposible (castings) para acceder a las grandes ligas.

—Siempre fue imposible. De hecho, yo laburé en tele muchos años, hice cine y demás, pero siempre fueron bolos. A mi nunca me llamó Suar para decirme: “mirá te vamos a dar la posibilidad porque nos parecés muy graciosa y tus videos tienen más de 2 millones de reproducciones”. De hecho él y muchos más me han dicho que los hago cagar de risa, pero jamás me llamaron. Entonces, el actor se caga de hambre todo el año, por eso, en vez de enojarme con las redes sociales me amigué y le saqué provecho.

—Escribiste un libro ¿Alguna vez lo imaginaste?

—Es un sueño. Me llamó editorial Planeta y no lo podía creer. Yo no escribí el libro para hacer plata. Los que escriben lo saben. Los cuatro de copas vendemos 100 libros durante la primera semana. El porcentaje es mínimo. Escribí ese libro para contar realmente cómo somos. Yo sufrí mucho los estereotipos cuando era chiquita. Si vos vieras a mi hija es un arco iris: se pone lunares con la remera de Pokemon y las colitas de Barbie. ¿Sabés la cantidad de mamás que me han bardeado por cómo se viste? Mostrémonos como somos de verdad.

Algunos dicen que aman a su público, que aman a la gente y cada vez que hacen una función se van por la puerta de atrás sin saludar a nadie".

—Que difícil es vivir sin fijarse en los demás ¿no?

—Mi papá decía: “Lo importante es ser feliz, lo demás es cotillón”. Si vos te levantás en bata pero sos feliz y tenés tu matecito y tu hijito no necesitás más nada. En cambio si decís: “ahora me tengo que levantar, pero antes me tengo que pasar el hilo dental por todos lados, me voy a planchar, luego diré buen día...” Nooooo, no es así. Y hay mucha gente que vive así.

La hipocresía en el mundo de las redes sociales

—¿Es clave ser sincero y orgánico para lograr convertirse en “influencer”?

—Puede ser, igual hay mucha hipocresía...

—¿Ah sí?

—No hace falta hacer un estudio de mercado. Con todo este tema del “chicas, mostrémonos como somos”, el otro día estaba en casa y me di cuenta de que hay modelos, no modelos, instagramers y demás que se hacen famosas porque son re graciosas mostrándose supuestamente como son, pero después se muestran en el gimnasio matándose y festejan bajar dos kilos. En los dientes nunca le vas a ver nada extraño, como si fueran muñecas. Las cejas perfiladas, depilación definitiva. Se sacan fotos con filtros que te hacen los ojos brillosos y blancos tipo animé japonés... Se aman y no se sacan una foto sin filtro... Tienen catorcemil canjes para mejorar la estética... así cualquiera (risas).

—¿En qué otros detalles notás la hipocresía?

—Algunos dicen que aman a su público, que aman a la gente y cada vez que hacen una función se van por la puerta de atrás sin saludar a nadie. O te cobran el “Meet & Greet” por sacarse una foto y darte un beso. Yo llego a hacer eso en cada lugar que voy me cagan a tiros y me dicen: “andá a cobrarle a magolla”. Mi show dura una hora y media y me quedo dos horas en la puerta sacándome fotos y hablando ¿Cómo le voy a cobrar si ya pagó mi entrada?

Voy a empezar a decir que soy Chilavert ahora, mirando TV

—¿Es cierto que dijiste que “en bolas soy el 4 de Newell's”?

—ja, ja, ja Sí, soy difícil ja, ja, ja. Voy a empezar a cambiar de jugador porque no lo conozco al 4 de Newell's y capaz que está buenísimo. Voy a cambiar de jugador, voy a empezar a decir que soy Chilavert, pero ahora, mirando la tele o Francescoli tomando mate hace un ratito ja, ja, ja.