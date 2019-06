Gago fue presentado en Vélez y contó qué le dijo su hijo para que vuelva a jugar

El volante Fernando Gago, flamante refuerzo de Vélez, reveló hoy que tomó la decisión de no retirarse del fútbol por pedido de su hijo y contó que la serie de lesiones que sufrió lo hizo "más fuerte".

Al ser presentado de manera oficial junto al presidente Sergio Rapisarda y el mánager Pablo Cavallero, confesó: "Cuando me lesioné pensé que no iba a volver. Con el correr de los meses no sentí dolor. Me empezó a picar el bichito de volver a jugar, hasta que un día mi hijo me pidió que volviera a jugar".

Además, afirmó que "no hubo cosas que me haga más fuerte que pasar por estas adversidades" y negó que su relación de amistad con Gabriel Heinze le dé algún tipo de privilegio.

"Papi yo quiero que vuelvas a jugar al fútbol", el mensaje que recibió Fernando Gago de su hijo y que fue el detonante para su vuelta a las canchas.

Este será el segundo ciclo de Gago en Vélez ya que estuvo en el primer semestre de 2013, cedido sin cargo ni opción de compra, ya que no tenía lugar en el Valencia de España.

El ex jugador del Real Madri había sufrido la rotura en el tendón de aquiles derecho en la final de la Copa Libertadores 2018 y tuvo que ser operado cuando todavía tenía contrato vigente con el "xeneize".

En febrero y cuando todavía no estaba recuperado, de común acuerdo las partes acordaron extinguir el vínculo que vencía a mediados de 2020.

Además de esta última lesión, Gago tuvo otras tres graves en su último ciclo en Boca: dos roturas del tendón de Aquiles izquierdo y los ligamentos cruzados anterior, aunque en esa ocasión ocurrió cuando jugaba para la selección argentina.