Uset anunció por Twitter que irá por la reelección como intendente de Coronel Rosales

A menos de una semana del cierre de listas de precandidatos, el intendente rosaleño Mariano Uset anunció que irá por la reelección en los próximos comicios.

Lo hizo público ayer, a través de su cuenta de Twitter, donde publicó un mensaje y una foto junto a su familia, frente a la catedral de la Inmaculada Concepción, en La Plata.

"Luego del OK de la Gobernadora, el de mi familia y el del gran equipo que conformamos, he venido a pedir a Dios las fuerzas necesarias para continuar con este proyecto que los rosaleños merecemos. Solo resta el acompañamiento de todos ustedes para no volver atrás"", escribió .

Solo resta el acompañamiento de todos ustedes para no volver atrás. pic.twitter.com/Oy5MGblmgZ — Mariano Uset (@marianouset) June 16, 2019

"¡Adelante, amigo! Vamos juntos por el cambio, sabés que podés contar conmigo", le escribió el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Provincia, Jorge Elustondo.

"¡La mejor noticia! A seguir", respondió el presidente del Concejo Deliberante y excomisario, Adrián Otero, entre otras repercusiones.

El viernes pasado, el concejal de Bien Común Daniel Medina oficializó que competirá en los comicios por la intendencia rosaleña.