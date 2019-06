Carlos Moreno Salas: “No es la solución para la actividad, sino apenas un paliativo”

El programa “Junio 0km”, que se extiende hasta fines de este mes y subsidia la venta al público de automóviles cero kilómetro, lanzado recientemente por Gobierno Nacional y la Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA), intentó ser una medida para atenuar la fuerte caída de patentamientos que se viene produciendo en los últimos años.

Lejos de ofrecer una solución, para Carlos Moreno Salas, secretario general de SMATA -Seccional Bahía Blanca-, la decisión apenas representa un paliativo.

"No es la solución para la actividad, sino apenas un paliativo. Ojalá toda esa expectativa que despertó en algunos en cuanto a ventas, o la preservación de puestos de trabajo, termine siendo un beneficio, pero yo no lo veo así", afirmó Moreno Salas.

Los descuentos son de 50.000 pesos para vehículos cuyo precio de venta se ubique por debajo de los 750.000 pesos, mientras que para los de gama más alta el descuento alcanzará los 90.000 pesos.

El techo de los descuentos son los impuestos internos: no correrá para aquellas unidades que tienen un precio al público que ronda los 2,1 millones de dólares o más.

Los utilitarios y las pick ups no estarán alcanzados por estos descuentos.

"Estamos hablando de un mes. Si se tratara de una medida con prolongación en el tiempo, con un plazo mínimo establecido para todo el 2019, sería otra cosa. Pero dudo que las empresas puedan sacarse de encima el stock de unos 200 mil vehículos que quedaron sin patentar", reveló.

"Además, a este tipo de plan, como está planteado, sólo tiene acceso un segmento de la población y no todos los trabajadores como ocurría años atrás", puntualizó.

"Para un ciudadano de nivel medio tener que derogar cifrar superiores a los 400 mil pesos, como mínimo, más allá de los descuentos que se atribuyen en esta medida, no será nada sencillo", sintetizó.

Las bonificaciones se aplicarán exclusivamente a las operaciones de venta de contado o financiadas, pero no a las que fueron adjudicadas a través de planes de ahorro previo. Y los descuentos pueden ser acumulables con otras promociones que ofrecen las terminales.

Son autos medianos. No incluye pickups ni utilitarios.

"Apunta directamente a la venta y no a otro segmento, como puede ser un plan. Es sacarse de encima un determinado stock, por el cual el gobierno pone un determinado dinero para subsidiar estos descuentos. Es un paliativo de un mes y en caso de no tener salida este año podría surgir una opción de reeditar el viejo plan canje en una versión moderna. Es una opinión muy personal, no puedo asegurarlo", sintetizó.

"También podría surgir alguna medida que tienda a realizar una rebaja sustancial al verdadero valor del vehículo, pero nunca una cifra inferior a los 400 mil pesos", puntualizó Carlos Moreno Salas.

La recorrida de Axel Kicillof por Bahía

La visita de Axel Kiciloff por nuestra ciudad fue mostrando el camino por el cual estamos bregando todos, como es la unidad de peronismo. Estaban presente gran parte de todos los sectores", dijo Carlos Moreno Salas.

"Rescato la presencia de mucha gente común, el ciudadano de a pie, con intenciones de querer cambiar esta historia. No será sencillo, pero irá atado a las propuestas que nuestros candidatos puedan ofrecer en campaña respecto de las medidas a ejecutar".