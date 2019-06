Miguel Benítez: “Los protagonistas del show tienen que ser los pilotos”

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

(Nota publicada en la edición impresa de hoy)

Para comprender mejor los hechos, trazaremos un paralelismo con el fútbol de estos tiempos; donde, si los resultados no conforman, los "procesos" no cumplen ni una pequeña porción de los plazos establecidos.

A poco más de un año de asumir el cargo, y no precisamente por no colmar la expectativas, Hugo Giménez dejó de ser el Comisario Deportivo del Club Midgistas del Sur; renuncia oficializada a través de un comunicado que data del lunes 27 de mayo.

Si bien la determinación del ex piloto fue por voluntad propia, medida que el CMS intentó persuadir, detrás de ello hubo un claro detonante: la moción de un grupo de pilotos (no se sabe expresamente quiénes), con el pedido explícito de un nuevo juez de competencias.

“Eso fue lo que colmó el vaso”, reconoció Huguito, quien a su vez admitió el apoyo brindado por la comisión directiva para permanecer en el cargo.

Con el temor latente que la historia se repita, el bahiense Miguel Benítez aceptó la oferta y decidió asumir tamaña tarea con un claro objetivo.

"Los protagonistas del show tienen que ser los pilotos y no el comisario deportivo. Se tiene que hablar nuevamente de las maniobras y no de quienes juzgan las competencias", declaró.

"En los últimos años -agregó-, el comisario siempre estuvo a la par del campeón en repercusión, lo cual es una de las cosas que quiero evitar. Mientras más desapercibido pueda pasar, mejor. No me gustaría volver a salir en los medios hasta que termine el campeonato".

El hombre del que todos hablan por estas horas, ya había aparecido en el radar años atrás, como posible reemplazante de Hugo Álvarez a finales del ciclo veraniego 2017/18.

"En ese momento consideré que era una papa muy caliente y que no me iba a dar el tiempo a adaptarme a la categoría en ese momento (NdR: restaban tres fechas para el cierre). Por más que venga con experiencia de otras categorías, esto no se aprende en un puñado de carreras; es completamente distinto a todo", contó el actual CD de la Asociación Bahiense de Karting.

"Esta vez, ni lo dudé. Aunque a los 10 minutos de dar el sí, me puse a pensar si había hecho bien o no. Aún sabiendo que es una función muy desgastante y que hay mucha gente que opina sin saber, me atrapó el desafío", añadió.

—¿Cuál sería tu filosofía de trabajo?

—Vengo a hacer respetar el reglamento. Si sancionás por costumbre, no podés tener la misma vara para todos. Yo prefiero aferrarme al librito y tenerlo abajo del brazo; no hay muchas formas de interpretarlo. Si te adelantaste, te adelantaste, y si realizaste una maniobra antideportiva, serás penalizado. No hay mucho para debatir al respecto. Después, por supuesto, hay formas de interpretar. Eso trataré de dejárselos en claro a los pilotos. Mi intención es llevar adelante una fiscalización lo más prolija posible y sin perjudicar a nadie.

—¿Algo que no te quede claro del reglamento?

—Hay una sola cosa que no me parece clara y que tiene que ver con las largadas. Creo que todo aquel se pare debería quedar fuera de carrera. Lo charlaré con la comisión directiva antes de la próxima carrera y plantearé mi postura para tratar de llegar a un acuerdo. Pero, insisto, yo vengo a hacer respetar el reglamento. Si me dicen que se sigue de la misma forma, me adaptaré.

—¿Y respecto del diálogo con los pilotos?

—Vamos a escuchar y a hablar con todos, tratando de explicarles el fundamento de las decisiones que se vayan a tomar. Ellos vienen con una política que yo no comparto, lo cual ya expuse en la reunión que tuve con Facundo (García) y que él aceptó. La idea es, una vez terminada la fecha, llamar a los sancionados y explicarles el por qué.

Pasarán los dirigentes, comisarios, pilotos, preparadores y mecánicos, pero el Midget está por encima de todo. Veremos qué depara este nuevo capítulo...

“Me capacité para poder opinar con propiedad”

Casualidad. “Me interesó estudiar el reglamento, porque estaba disconforme con algunas decisiones que afectaban a mi hijo (Nicolás) cuando corría. Me capacité para poder opinar con propiedad, pero al final me gustó. Luego hubo un ofrecimiento de la Federación (Regional N° 3 del Sudoeste) para trabajar en algunas categorías, así que armé el grupo de trabajo y acá estamos”, confesó.

Necesaria. “Previo a la competencia (tercera fecha del Invernal) haremos una reunión con los pilotos, para tratar de conocernos y dejar en claro cómo vamos a trabajar”, admitió.

Su equipo de trabajo. Lo acompañarán: Gonzalo Prozorovich (ayudante en cabina), Nicolás Benítez (veedor curva 3-4), Guillermo Bermúdez (veedor curva 1-2) y Rubén Moglia (Boxes).