Sociedad Sportiva recuperó la punta del Regional Pampeano

Con el gran despliegue en el primer tiempo le alcanzó a Sociedad Sportiva para definir el encuentro ante Comercial de Mar del Plata, al que derrotó 26 a 19.

El partido se jugó en Sierra de los Padres, en el marco de la sexta fecha del grupo Campeonato del Regional Pampeano A de rugby.

El triunfo -pero también la derrota de San Ignacio y la fecha libre de Mar del Plata Club-, le permitieron al equipo de nuestra ciudad recuperar la punta del pentagonal a 4 fechas para que concluya la etapa clasificatoria.

Recordemos que están en juego plazas a torneos nacionales para los clasificados del 1º al 4º.

Las Palomas dominaron en el lines, principalmente, y tuvieron un empuje sólido que le permitió concretar dos de los tres tries la vía de los delanteros (un try penal a los 10m y un try de Felipe Arza a los 21m).

También fue decisivo el último try de Sportiva en la etapa inicial, apoyado por Tomás Bermúdez en una punta, para una ventaja de 19-7 al cabo de los cuarenta minutos iniciales.

La visita amplió cifras en el complemento con un nuevo try penal a los 72m (26-14). Y si bien el local intentó aprovechar un par de amarillas entre los delanteros bahienses en los minutos finales, no le alcanzó más que para descontar con otro try y asegurar el bonus defensivo.

En el otro encuentro de la fecha, Sporting se recuperó al ganarle a San Ignacio 29 a 19 como local.

Posiciones: 1º) Sportiva (3/2), 13; 2º) Mar del Plata (3/1), 12; 3º) Comercial (2/3), 11; 4º) San Ignacio (2/3), 10 y 5º) Sporting (2/3), 8.

Próxima fecha (sábado 22): Sportiva-Sporting y San Ignacio-Mar del Plata. Libre, Comercial.

Perdió, pero no cayó

Argentino tuvo un mal paso en su visita a Biguá (Mar del Plata) por la sexta fecha de la Reclasificación.

El Azul cayó 21 a 15, en un encuentro muy parejo ante el equipo que llegaba último en las posiciones y sin triunfos.

El bahiense dominó al cabo de la primera etapa (12-6), con dos tries de Luca Maccagno, pero no pudo sostener el resultado en el complemento (agregó un penal de Pedro Selvarolo).

A pesar del marcador, Argentino se llevó un punto bonus defensivo que lo mantuvo 2º en las posiciones.

En la jornada también se registró la caída sorpresiva del puntero Los Cardos ante Uncas por 18 a 17, en choque de equipos de Tandil. Fecha libre tuvo Universitario (Mar del Plata).

Posiciones: 1º) Los Cardos (4/1), 18; 2º) Argentino (2/3), 11; 3º) Uncas (2/3), 10; 4º) Universitario M (2/1), 9 y 5º) Biguá (1/3), 4.

Próxima fecha (sábado 22): Argentino-Universitario y Uncas-Biguá. Libre, Los Cardos.

Ganó España, con Casteglioni

El bahiense Federico Casteglioni participó en la victoria de la selección de España frente a Chile por 29 a 22, en el segundo amistoso de los ibéricos en la gira sudamericana.

Feta jugó como wing titular.

El próximo sábado España le pondrá cierre al tour con amistoso ante Uruguay, en Montevideo.