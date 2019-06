Espert se muestra "entusiasmado" por su intención de voto "en la franja de los jóvenes"

El economista José Luis Espert habló hoy con LU2 sobre su precandidatura presidencial por el Frente Despertar y dijo que está muy entusiasmado por la "franja de los jóvenes".

"Estamos muy entusiasmados porque la verdad que viendo que en la franja de jóvenes, quienes son el futuro entre 16 y 30 años, somos el espacio más votado con 31 % de intención de voto. Luego viene Cristina con 25 % y Macri con 20 %", dijo.

Espert afirmó que antes de las PASO del 11 de agosto "seguro estamos en Bahía Blanca" y explicó que todavía "están trabajando" para armar las listas en nuestra ciudad. .

dESPERTar

"Me involucré en la política porque me harté. Me harté de que el sistema que rige en Argentina (institucional, político, judicial, económico) destruya a los seres humanos que habitan este lugar salvo a los 100 mil tipos que viven de la política y negocios y los sindicalistas que están prendidos de la teta de ese negocio", criticó.

Y agregó: "Me harté de que vos sos un comerciante que quiere levantar la persiana de tu comercio todos los días y te revientan a impuestos, tarifazos o los costos laborales te matan".

En tanto, el precandidato a presidente destacó que lo que "estamos logrando es histórico. Un espacio que nació de cero en este primer semestre del año, que ya esté entre 8 y 10 puntos, con 31 % de intención de voto en los jóvenes, volviendo a transformar a la UCD en un partido nacional que lleva un candidato presidencial liberal por primera vez en 30 años, cómo no estar con muchas ganas de seguir trabajando".

"Siempre viví con los pies sobre la tierra como economista profesional y ahora lo vivo con el mismo realismo a este proceso", remarcó.

Gasto público

Una de sus 13 propuestas que forma parte del acta programática del Frente Despertar, es reducir el gasto público. Según el especialista hoy es del 40 % del PBI y planea bajarla a un 25 %.

"Los 25 puntos de gasto público a los cuales queremos llegar es el gasto público que Argentina tuvo a mediados de los '60 hasta los comienzos del kirchnerismo. En esos más de 30 años el país tuvo ese gasto público, no es que estamos hablando de algo que Argentina no lo puede lograr", explicó.

Y remarcó que una de las claves para concretar su propuesta es "continuar con el ajuste de tarifas, tenemos que hacer una gran restructuración de empleo público por privados, con capacitación y formación pero es ineludible la capacitación del empleo público para que sea transformado en privado porque no podemos tener un millón y medio de personas en el sector público que son una estafa contra el buen empleado público.

Son un millón y medio de empleados públicos que incorporaron los kirchner sólo para militar. El empleo público no está para dar empleo ni para dar subsidio, el empleo público está para dar justicia, seguridad, defensa y diplomacia al país".

Mapa político

"No prevía lo de Miguel Ángel Pichetto pero de esta política tradicional en la cual los meto a todos, Macri, Cristina, Alberto Fernández, Lavagna, Urtubey, porque hace 30 años en promedio que están haciendo política, durante los cuales Argentina siempre ha ido para atrás, todos estos tipos han colaborado para destruir nuestro país", aseguró el economista.

Y comentó: "No tienen ningún pudor en crucificarte hoy y mañana estar abrazandote para ser un proyecto común y yo lo considero lamentable porque está clarito que lo único que quieren es volver a acomodarse al calor del poder con otro nuevo gobierno".

"Yo llegué a este lugar de candidato presidencial, que está poniendo muy nervioso al Gobierno porque me están haciendo operaciones de todos lados, hablando de realidades no de locuras. Estoy hablando siempre de realidades con un estilo muy frontal y clarito", explicó el economista.

Por otro lado dijo que el Gobierno tomó una decisión y es que "pase cualquier cosa con la economía, no importa el empleo, no importa la producción pero que no explote el dólar. Y lo está logrando a costa de tener una tasa de interés que fulmina la actividad económica. Esto va a continuar así no esperen otra cosa".

"Cuidado con Cristina"

Por último Espert se refirió a la candidatura de la expresidenta Cristina fernández de Kirchner y manifestó que hay que tener "cuidado con Cristina si aparece como ganadora en primera vuelta porque ahí se genera algún cimbronazo que yo tampoco lo veo crítico, pero podemos tener tensión cambiaría. Cuidado".