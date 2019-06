La fea lesión de Kevin Durant que lo obligó a irse del estadio con muletas

Kevin Durant había convertido 11 puntos (3-3 triples, 2-2 libres), más 2 rebotes y una tapa. Los Warriors ganaban 39-34 y restaban 9m46s para el primer tiempo.

El alero intentó penetrar y cayó al suelo, tomándose el gemelo derecho, el mismo que lo había dejado afuera el resto de la serie final ante Toronto.

You can definitely see something pop! @ProFootballDoc pic.twitter.com/nAPlPli74v