Entrega de pelotas y material de entrenamiento a instituciones barriales

En la tarde de ayer se concretó la entrega de pelotas y material de entrenamiento a las 32 instituciones barriales que forman parte de la 9° edición de la Liga Municipal de Fútbol y a las escuelas que participan en la Liga Barrial de Fútbol Femenino 2019.

Desde este año el torneo se desarrolla con la modalidad mixta en todas las categorías. Cada sábado juegan Infantiles (sub 13, sub 15 y sub 16) y los días domingo el Baby (2008-09 / 2010-11).

Los fines de semana más de 3000 niños y niñas disputan aproximadamente 70 partidos en diversos puntos de la ciudad y General Cerri. Los encuentros, en canchas de dimensiones reducidas, son controlados por veedores y coordinadores.

Esta liga, además, tiene un rol social porque cada chico cuenta con la posibilidad de regularizar el documento nacional de identidad, recibir apoyo escolar o efectuar controles de salud.

El acto tuvo lugar en el Museo del Deportes con la presencia de la intendenta interina Laura Biondini, acompañada por la secretaria de Políticas Sociales, Vanina González y por el subsecretario de Deportes, Bernardo Stortoni.

Las instituciones beneficiadas:

1° de Mayo, con sede en la intersección de Francia y Catamarca; 9 de Noviembre (Parera 2300; AC Harding Green (Quinquela Martín 4110); Barrio Ferro (Piccioli y Brunel); Barrio Rucci (Arias y Ecuador).

31 de Marzo (General Daniel Cerri); Calvento (Pacífico y Calvento); Centro San Ignacio de Loyola (barrio Spurr); Club Atlético Grünbein (Schiaffino 1460); Aldea Romana (Azopardo y Cortalezzi).

El Cometa (Donado 1800); El Progreso (Thompson 2880); Estrella de Oro (Chacabuco 1635); Estrella Verde (Castelli 2700); Héroes de Malvinas (Arias y Chubut); Leones (Colón 1800); Loma Paraguaya (Céspedes y Undiano); Los Caras (Piedrabuena 1700).

Miramar (Charcas 2000); Noroeste (Pacífico y Roca); Puertas del Sur (Pacífico 3600); Villa Caracol (Holdich 2450); Sixto Laspiur (Bravard y Harding Green); Villa Nocito( Pasaje Junín y Santa Cruz); Stella Maris (Necochea 2360); Villa Esperanza (Beruti y Harris); Villa Muñiz (Salinas Chicas 251).

Zona Norte (Malvinas 2700); Maldonado (Ricchieri y Fabián González); Defensores del Sur (Pacífico 3500); CECUDEI (con sede en calle Chubut 2100) y Estrella Verde (Castelli 2800).

Forman parte de la Liga Barrial de Fútbol Femenino:

LZona norte, Estrella verde, El Cometa, Villa Esperanza, Leonas, 12 de octubre, Villa Muñiz, Latino, 1° de Mayo, Mundial, Caras, Fénix, Ferro, Maldonado, Vista Alegre, Las Originales y Huracán.