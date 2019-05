Los dos consultorios odontológicos externos de AEC están funcionando a pleno

En dos consultorios externos totalmente remodelados y equipados, el servicio de odontología que brinda la Asociación Empleados de Comercio se encuentra en su pico máximo de eficiencia y atención.

“Atendemos alrededor de 200 afiliados por semana”, puntualizó Juan Bravo, coordinador general del servicio que se brinda en Vicente Lopez 187 y en Remedios de Escalada esquina Rivadavia (Villa Mitre).

Aunque entre ambos consultorios atienden alrededor de 7 odontólogos por día (son 14 en total en el servicio), la asignación de turnos se torna compleja.

“Tenemos cierta demora con los turnos. Estamos dando a quince días para la atención normal, aunque dejamos 4-5 turnos libres por día para atender las emergencias”, señaló.

El consultorio de Vicente López abre sus puertas de lunes a viernes (de 8 a 18) y el de Villa Mitre funciona martes, miércoles y jueves, en el mismo horario.

“Por ubicación, tiene mucha mayor afluencia el de Vicente López, por eso es que decidimos reforzar la atención allí atendiendo todos los días hábiles”, explicó.

Los que estaban ubicados de la sede gremial decidieron sacarlos hace un par de años para darle mayor comodidad al afiliado.

“En total, somos 14 odontólogos en Bahía Blanca, otros dos atienden en sus propios consultorios y otro en Pedro Luro”.

Bajo la gestión de Miguel Aolita, una de las principales preocupaciones en los servicios y beneficios que se ofrecen a los afiliados, es todo lo referido al área de salud. Por eso mismo, así como incorporó atención de alta tecnología, también se inauguraron unos flamantes consultorios odontológicos.

La obra se concluyó y se puso en funcionamiento en junio de 2015. La idea surgió tras la incorporación del actual coordinador de odontología, el doctor Juan Bravo, quien informó sobre los recursos con los que contaban y los necesarios para una adecuada atención.

Entre la aparatología nueva se incorporaron sillones odontológicos, equipos de rayos, esterilizadores, gabinete de revelado, lámparas y todo lo relacionado con el mobiliario y material necesario para montar un moderno consultorio de última generación.

“Me atrevo a decir que pocos consultorios privados tienen la tecnología con la que contamos nosotros, además de las comodidades que se le brinda al afiliado en sala de espera”, señaló Bravo.

Hay que tener en cuenta que OSECAC tiene alrededor de 45 mil afiliados en Bahía Blanca y la zona.

“A su vez, el afiliado a Empleados de Comercio tiene múltiples beneficios.Por ejemplo, cuenta con financiación cuando se tiene que realizar intervenciones costosas”.

Los odontólogos se pueden elegir.

“Los pacientes nuevos, que no tienen preferencias, los vamos repartiendo, para que todos atiendan más o menos la misma cantidad de personas”.

Los turnos se pueden sacar por teléfono o personalmente, presentando el carnet de la obra social.

Juan Bravo aclaró que los únicos autorizados para atender a los afiliados son aquellos profesionales que figuran en las cartillas de OSECAC.

“Se están dando casos de odontólogos que dicen estar registrados y no lo están. Hemos detectado que les cobran un plus para no tener que presentar el bono correspondiente ante la obra social. Y eso no corresponde”.