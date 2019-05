Nungeser sigue sin pagar las deudas y Lea García lo liquidó: “es pijotero, nos quiere conformar con pizzas”

Se rien, pero después de semejante declaración del "2", me parece que Lea Gracía y Nungeser no salen más juntos en ninguna foto. Foto: Emmanuel Briane-La Nueva.

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

Una vez más, como lo han hecho varios de sus compañeros, Leandro García, tras el triunfo de Huracán sobre Rosario por 3-0, “liquidó” públicamente a Alan Nungeser, quien parece que viene atrasado con el pago de deudas prometidas.

“¿Quién fue la figura del partido? El pijotero de Nungeser, quien no paga los asados que debe, no cocina cuando le toca y vive “gastando” a los demás cuando él está en deuda con el plantel y el cuerpo técnico”, señaló, tajante y con todo el peso de ley, Leandro García, para La Nueva. el mejor jugador de la cancha en el Bruno Lentini.

“Me imagino que va a pagar un asado, pero solo me lo imagino; ya no le creo nada. Vive economizando los gastos, así que seguro se vienen las pizzas made in Nungeser. ¿De qué gustos? Solo masa y queso; es un rata, que lo sepan todos”, lo mató “Lea”.

Mirá el video: