Vóleibol: se juega la cuarta fecha del Torneo Apertura

En Mayores Femenino, lo mejor se dará esta tarde cuando, desde las 18, se midan el campeón defensor Olimpo y Liniers, en escenario aurinegro.

En tanto, mañana, a partir de las 19.30, Villa Mitre recibirá a Tiro Federal.

Así está la tabla: 1) UNS, 7 puntos; 2) Liniers, 5; 3) Tiro, 3 puntos; 4) Olimpo, 2 y 5) Villa Mitre, sin unidades.

En Mayores Masculino, el jueves, la Universidad Nacional del Sur sumó su primer triunfo del torneo al vencer a Universitario B por 3-2, con marcadores de 22-25, 25-19, 25-21, 21-25 y 15-7.

Hoy, desde las 19.30, Olimpo recibirá a la UNS, mientras que mañana, a partir de las 18, Liniers será huésped de Tiro Federal B.

Estas son las posiciones: 1) Universitario A, 8 puntos; 2) Liniers, 6; 3) Tiro Federal A, 5; 4) Olimpo , 3; 5) UNS, 2 y 6) Universitario B y Tiro Federal B, 1.

Formativas

Esta será toda la programación de las divisiones menores:

* Hoy en Olimpo (Cancha 1): a las 11, Liniers-Olimpo (Sub 15 femenino); a las 12.30, Universitario-Villa Mitre (Sub 17 femenino); a las 15, Olimpo A-Tiro Federal (Sub 19 femenino) y a las 16.30, Olimpo-Universitario (Sub 21 femenino).

* Hoy en Olimpo (Cancha 2): a las 9.30, Villa Mitre-Universitario (Sub 16 B femenino); a las 10.30, Tiro Federal-Olimpo B (Sub 16 B femenino); a las 11.30, Espora de Punta Alta-Estudiantes (Sub 16 B femenino); a las 13, Espora-Tiro Federal (Sub 18 B femenino); a las 14, Libertad-Olimpo (Sub 18 B femenino); a las 15.30, Espora-Olimpo (Sub 18 B femenino); a las 16.30, Villa Mitre-Olimpo A (Sub 16 B femenino); a las 17.30, Tiro Federal-Estudiantes (Sub 16 B femenino); a las 18.30, Universitario-Liniers (Sub 18 B femenino) y a las 19.30, Estudiantes-Liniers (Sub 16 B femenino).

* Mañana en Tiro Federal: a las 11, Universitario-Tiro Federal (Sub 12 femenino); a las 12.30, Villa Mitre-Tiro Federal (Sub 15 femenino); a las 14, Villa Mitre-Tiro Federal (Sub 17 femenino) y a las 16, Villa Mitre-Universitario (Sub 19 femenino).

Por otra parte, entre semana, se registraron estos marcadores: Tiro Federal 3, Liniers 0 (Sub 13 femenino); Liniers 0, Tiro Federal 3 y Tiro Federal 3, Villa Mitre 1 (Sub 15 femenino).

En Maxi Voley femenino

Hoy se desarrollará el sexto fin de semana de acción del torneo Apertura de Maxi Voley femenino.

Esta será la programación a diputarse en Liniers: a las 10, Camelias-Estrella (Maxi); a las 11, Estudiantes-Estrella (Libre); a las 12.15, Liniers-Dale Ve (Libre); a las 13.15, Ateneo-Sansinena (Maxi); a las 14.15, La Armonía-Libertad (Maxi); a las 15.30, Pun-Ba-La Armonía (Libre); a las 16.30, Pun-Ba-Sansinena (Maxi); a las 17.30, Tiro Federal-Puerto Belgrano (Libre) y a las 18.45, Tiro Federal-Universitario (Maxi).