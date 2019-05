Juicio por Barragán: un "remate" a más de 50 centímetros y el testimonio clave de un mecánico

El juicio por el asesinato de Ramiro Barragán, el comerciante que fue baleado a mediados de 2017 en un asalto en el barrio Noroeste, desarrolló hoy su segunda jornada, con una testigo clave que se desdijo y otras declaraciones de importancia.

La primera en presentarse ante el Tribunal en lo Criminal Nº 1 fue Florencia Estefanía Pulido, la mujer que en un principio había comprometido a Gastón Figueroa, uno de los acusados. Ahora confesó que sus testimonios anteriores habían sido falsos así como también aseguró que nunca estuvo en el lugar del hecho.

Luego, como consecuencia del inesperado relato de la vecina, volvió a dar tu testimonio Ariel Barragán, el hermano de Ramiro.



Gastón Figueroa y Juan Manuel Ortiz, los imputados por el homicidio de Ramiro Barragán.

En un breve relato, Ariel leyó dos conversaciones que mantuvo con Pulido por WhatsApp tras el asesinato.

Allí, la mujer le preguntó cómo estaba y él le agradeció por haberse acercado a la DDI a declarar como testigo: "De nada, lo hago por Ramiro y tu familia", le escribió Pulido. A lo que el hermano de la víctima respondió: "Tenés unos huevos tremendos y te valoro como mujer".

Testimonio destacado

Otro relato relevante fue el Adrián Castillo, un mecánico de motos y vecino del barrio Noroeste.

Según su declaración, el día del asesinato de Ramiro se encontraba sentado afuera de su casa, vio pasar a los acusados en moto y le llamó la atención "porque iban muy rápido".

"Pasaron entre las 20 y las 20.05. Figueroa iba adelante y [Juan Manuel] Ortiz atrás, en una moto 110", relató el hombre y detalló que el de adelante llevaba algo similar a una capucha y el de atrás un casco.

Castillo aseguró que presta atención a todas las motos del barrio y aseguró que la que vio pasar pertenece a Ortiz y le faltaba el colín, lo que sujeta la chapa patente.

Además, sostuvo que reconoció a Figueroa "a pesar de la capucha y el cuellito" y vio que Ortiz luego pasó corriendo por Juan Molina, dobló en Chaco y luego bajó por Holdich.

El testimonio policial

El comisario Fabián Korman, que al tiempo del hecho prestaba servicios en la DDI como jefe de operaciones, volvió a declarar luego del testimonio de Pulido y admitió que la conoce por la primera declaración que hizo la mujer en la DDI.

Korman manifestó que Pulido le escribió por WhatsApp y le dijo que la estaban amenazando. Él le preguntó puntualmente quién la amenazó y ella le confesó que "se la iban a agarrar con su hermano".

Por último, agregó que ayer labró un acta por amenazas y en la causa intervino la UFIJ N° 2.

A Ramiro "lo remataron"

La médica legista Gladys Miriam Parrotta fue quien estuvo a cargo de la autopsia de Ramiro Barragán.

En su declaración, Parrotta explicó que la víctima "tenía una herida de bala en la unión de la región glútea con la lumbar derecha", murió por un shock hipovolémico y hubo sobrevida mayor a 15 minutos.

La médica especificó que la herida no tenía orificio de salida y que el disparo fue efectuado a más de 50 centímetros (no había tatuaje ni halo de Fisch). Este dato es importante para la acusación, porque determina que el disparo no se produjo en el medio de un forcejeo cuerpo a cuerpo.

De hecho, Parrotta resaltó que la víctima cayó de rodillas y que el tiro fue realizado desde atrás. Debido al orificio de entrada: "Lo remató", dijo.

En un principio no se encontró el proyectil porque el cadáver ya había pasado por el quirófano, sin embargo, después se encontró entre residuos patogénicos.