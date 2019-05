Patinadoras de Euforia no bajan los brazos: clasificaron al Mundial pero les faltan recursos para viajar

Anahí González

El equipo Euforia, integrado por patinadoras bahienses y de nuestra región, recibió la mejor y la peor noticia el mismo día.

La mejor: la clasificación en el World Rollers Games, en Barcelona, en la disciplina de precisión internacional. La peor: deben reunir 3500 dólares por cabeza, para poder participar, una cifra que a las patinadoras, les resulta muy difícil alcanzar, más allá de que están haciendo un gran esfuerzo para lograrlo a través de la venta de pastas -que ellas mismas elaboran- frutas y verduras, miel, bonos contribución y demás eventos como campeonatos de truco y bingos.

Más allá de este compromiso y sacrificio, el presente marca a estas campeonas sudamericanas 2017, una cruda realidad: están con un pie arriba y otro abajo del avión.

Ya barajaron todas las posibilidades y aunque no bajan los brazos y siguen trabajando para reunir los fondos, el panorama es complicado.

Pensaron en abaratar los costos del viaje, planificándolo por su cuenta, contratando alojamientos más económicos, como hostels, o comprando los pasajes aéreos en promociones y en cuotas, pero esto no fue posible.

Para participar del Mundial es prioridad atenerse a la propuesta oficial de la Confederación Argentina de Patín, entidad que regula esta competencia.

La montehermoseña Itatí Sueldo viaja todos los días desde el balneario hasta Bahía Blanca para estar presente en los ensayos. Su mamá era profesora de patín y ella empezó a estar sobre ruedas a los dos años. Hoy tiene 29.

“Sabíamos que podíamos quedar clasificadas pero no teníamos la confirmación oficial, por lo tanto, hasta hace una semana, no podíamos solicitar sponsors ni ayuda de algún tipo”, indicó.

El próximo 30 de mayo deberían entregar la mitad del monto total para participar del Mundial, que es lo que han logrado recaudar a lo largo de tres meses de organización de actividades.

El sábado pasado se reunieron a patinar...y a cocinar. Comenzaron a amasar a las 8 de la mañana, se sacudieron la harina, hicieron una pausa para patinar y terminaron de armar los sorrentinos a las 8 de la noche.

De esta tarea participaron también las familias de las patinadoras, y hasta los novios, para dar una mano. Además, han recorrido las calles bahienses y los pueblos ofreciendo los bonos contribución y rifas con importantes sorteos.

Una vez que entreguen la mitad del dinero, en los siguientes 15 días deben abonar otros 20 mil dólares.

“La mayoría de nosotras trabaja. Tardamos 3 meses en recaudar lo que tenemos. No sé cómo vamos a hacer para juntar ese mismo monto en dos semanas”, dijo Itatí.

“En Monte la gente me ayudó un montón: me compraron rifas, sorrentinos, empanadas de verdura, de todo, pero no alcanza”, señaló.

El equipo se formó en 2013 y hoy está compuesto por 19 patinadoras-16 titulares y tres suplentes- y la profesora Sofía Mitili.

Euforia ya clasificó hace unos años para competir en un Torneo Sudamericano en Brasil pero no pudo asistir por la isma causa que hoy genera incertidumbre en el equipo: no tenían fondos.

“En ese momento estábamos muy esperanzadas y le dimos 800 mil vueltas al asunto para ver cómo podíamos ir pero no fue posible”, dijo.

El entrenamiento es intensivo, de lunes a lunes, el único día que descansan las piernas es el jueves.

“Argentina siempre tiene el mejor nivel en precisión, siempre queda un equipo un otro de nustro país”, remarcó.

“Tenemos una coreografía re linda y una malla que nos salió carísima porque la diseñamos para ir al Mundial. Nos duele mucho pensar que podemos quedar afuera por una cuestión económica”, dijo.

Los entrenamientos los realizan en un salón que les presta el Sindicato de Químicos y Petroquímicos.

Entre las patinadoras hay una pringlense, Cynthia Wilt, y una huanguelense, Ivana Lisarrague Feldes, quienes también expresaron su entusiasmo por participar.

La profesora Sofía Mitili comentó públicamente que las chicas viven este momento con con mucha intensidad.

“Las chicas están muy felices pero por otro lado un poco preocupadas por el tema económico y a veces eso influye en el entrenamiento, porque no les permite relajarse y disfrutar. Yo les pido que disfruten de los que estamos haciendo, que si llegamos es genial y si no llegamos, nos vamos a quedar con la frente en alto y a seguir trabajando para viajar el año que viene”, señaló.

“Igual tenemos toda las esperanzas de poder hacerlo y lograrlo esperamos que la comunidad nos ayude, tal vez alguna empresa, o lo que se pueda conseguir. Toda ayuda es bienvenida”, destacó.

Aseguró que hace especial foco en los valores humanos y que elaboró una guía de trabajo para que el equipo funcione.

“Al verlas en la pista pienso en lo lindo que es trabajar con un equipo en el que las chicas son amigas, que trabajan con compañerismo, en el que las familias se involucran. Un patinador sin la familia al lado, no llega a ningún lado”, sostuvo.

Comentó que, muchas veces, los entrenamientos se extienden hasta las 12 de la noche.

“Los novios tienen que esperar a las patinadoras para comer, los maridos, los hijos. Los papás de las más peueñas también hacen el aguante porque al otro día las tienen que levantar a las 7 para ir a la escuela”, subrayó.

Facebook. El grupo está en Facebook como Euforia Patín. Desde allí es posible comunicarse con las integrantes y colaborar con las actividades que propongan para ayudarlas a concretar su anhelo más grande: competir en el mundial con los colores celeste y blanco.