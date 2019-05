César Luis Menotti: "El periodismo tiene que ser respetuoso"

Paralelamente a la lista de jugadores confirmada por Lionel Scaloni, técnico albiceleste, de cara a la Copa América a iniciarse en unas semanas en Brasil, César Luis Menotti, director de Selecciones Nacionales, aprovechó para una interesante reflexión.

El Flaco, campeón del mundo en el Mundial del 78', aprovechó para detallar las dificultades que afronta un técnico de un seleccionado a la hora de conformar un grupo de jugadores para un compromiso deportivo semejante.

"La responsabilidad del entrenador de la Selección es muy grande. Cada vez que decide un jugador es muy probable que no haya dormido por dos o tres noches. Por ahí para ustedes es fácil decir en un micrófono quién le gustaría, y es correcto también. Pero el entrenador convive con ellos, saca y pone jugadores, alimenta y destruye sueños. Cada decisión destruye el sueño del pibe que esperaba estar en la lista y no está", contó.

"El periodismo tiene que ser respetuoso de esas cosas. No quiere decir que no tenga la libertad de análisis, pero en cuanto al debate de jugadores me molesta un poco porque ustedes no tienen idea lo que cuesta dejar a un jugador de fútbol afuera", agregó.

Para cerrar, el Flaco pidió apoyo a Scaloni, quien se presta a afrontar su desafío más grandes desde que ejerce como entrenador del combinado nacional.

"No tienen idea lo difícil que es elegir entre 80 jugadores, que el equipo de trabajo le trae informes de cómo jugó fulano o sultano y en un momento se queda afuera. Los que están, para el técnico son los que tienen que estar. Ayúdenlo y acompáñenlo en las decisiones. Después tienen toda la libertad para el juicio. Seamos prudentes con la decisión de los elegidos".