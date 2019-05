Alberto Fernández: "No hace falta impulsar ninguna reforma de la Constitución"

El precandidato presidencial Alberto Fernández afirmó que "no hace falta impulsar ninguna reforma de la Constitución", al tiempo que cuestionó el accionar de sectores del Poder Judicial durante los últimos años.

"(Cristina Kirchner) Lo que dice es que hay que revisar cómo funcionan las instituciones porque no están funcionando bien. Eso es un dato de la realidad. (Mauricio) Macri este año clausuró el Congreso y gobierna por DNU. Y esto antes lo hicieron otros. Hay cosas que debemos revisar cómo funcionan. Pero la verdad es que no hace falta impulsar ninguna reforma constitucional", señaló Fernández.

El exjefe de Gabinete señaló, en declaraciones a Ámbito Financiero, que "en la escala de prioridades de la Argentina del presente la reforma constitucional no es un problema" y agregó: "Yo, además, Alberto Fernández en particular, tengo mucho apego a la Constitución Nacional de 1853. Y no creo que sea el problema de la Argentina".

"Lo que hace falta es revisar lo que ha pasado en estos años", afirmó Fernández, quien cuestionó decisiones de sectores del Poder Judicial como "pensar que una persona tiene que estar detenida porque se puede desapoderar de sus bienes, cuando en verdad para eso existe la inhibición general de bienes, hasta que alguien debe estar detenido porque si hay una sentencia de primera instancia que condena hay una presunción de culpabilidad".

"Son barrabasadas que se han escrito. Y en el medio alguien que dice que Florencia Kirchner entra a una asociación ilícita el día que muere su padre. Como si la asociación ilícita se heredara. Y alguien que dice que hubo un plan sistemático de corrupción en la obra pública y no quiere investigar ni hacer una pericia sobre la obra pública. ¿Y cuáles son los dichos en los que se funda? En los dichos de (Leonardo) Fariña, cuando hoy todos sabemos que fue guionado. Todo esto pasa en la Justicia de hoy", indicó.

Por otra parte, aclaró: "Yo no represento a Unidad Ciudadana. Yo soy un peronista que busca la unidad, como es peronista Felipe (Solá) y busca la unidad, como es peronista Daniel (Scioli) y busca la unidad".

"El sello va a ser un frente más grande. Acá también hay gente que no es peronista, como Victoria Donda. Yo en la búsqueda de la unidad quiero que estemos todos. Yo no me quiero mimetizar con Unidad Ciudadana. Yo no soy Unidad Ciudadana. Respeto a todos, pero yo soy un peronista que cree que el peronismo tiene que ser el eje central de este proyecto", remarcó. (NA)