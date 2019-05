A 37 años del hundimiento del Belgrano: "Estuvimos un mes esperando a ver si volvía, pero no volvió"

La mamá de Alejandro Vergara, uno de los tripulantes del Crucero General Belgrano que murió en el hundimiento en la Guerra de Malvinas, recordó cómo fueron los primeros días luego del hecho.

Lo hizo en una serie de actos por el 37° aniversario del ataque del submarino británico HMS Conqueror en el que murieron 323 argentinos, 8 de ellos bahienses.

La mujer contó que escuchó la noticia del impacto por la radio y que pasaron mucho tiempo esperando que Alejandro vuelva.

"Cuando vimos a los compañeros volver y a él no, fue muy triste. Estuvimos un mes esperando a ver si venía, pero no", lamentó.

Pese a la lluvia y el frío, la mujer fue a los actos que se realizaron en la plazoleta Juan Carlos Bollo (otro bahiense caído) en Remedios de Escalada y Láinez y en la plaza que lleva el nombre de su hijo, en Huaura y Haití.

"Me decían que no venga. Cómo no voy a venir. Ellos se sacrificaron, perdieron su vida y uno porque no puede andar... Ya voy a salir adelante, pero hay que estar con ellos", dijo en diálogo con Canal 7.

Respecto a los homenajes, que se extendieron durante todo el día en varios sectores de Bahía Blanca e Ingeniero White, sostuvo que le generan "mucho orgullo" pero también "mucha tristeza".

Sobre Juan Carlos Bollo habló su hermano, Héctor, quien remarcó la importancia de que el barrio los siga recordando por lo que hicieron.

"Fueron 37 años muy difíciles. Sobre todo los primeros años porque no había actos y solo hacíamos misas los familiares", dijo.

"Fue muy duro para los veteranos y los familiares que ignoren a alguien que dio la vida por la Patria", cerró.