Francescoli habló de los rumores sobre la vuelta del Pity y del futuro de Gallardo

El manager de River, Enzo Francescoli, se refirió a los rumores que hablan de la vuelta del Pity Martínez y al futuro del técnico Marcelo Gallardo.

El talentoso futbolista de 25 años desembarcó en la MLS como una de las estrellas del certamen, pero su presente marca algo muy distinto: hoy está lejos de su mejor nivel y su equipo, Atlanta United, que la temporada pasada fue campeón con el Tata Martino, se encuentra en los últimos puestos de la tabla en la conferencia del Este.

Por este motivo surgieron algunos rumores de que el Pity podría volver al Millonario.

"No hay nada de eso. Dejemos tranquilo al Pity, que tiene que adaptarse a su equipo en EE.UU. En River también tuvo en su comienzo bastantes dificultades", dijo Francescoli en declaraciones a la radio Led.fm.

Luego, se refirió a Gallardo y las posibilidades de que venga una oferta del exterior para el DT. Vale destacar que el Lyon de Francia ya sondeó al entrenador.

"Marcelo ha tenido ofertas pero por ahora va a seguir en River. Me enorgullece que se lo pida para la Selección y no me preocupa. Algún día va a suceder que se vaya y, obvio, no va a ser fácil encontrar un Gallardo", aseguró. (TN y La Nueva.)