Se busca un alivio de tasas para el sector minorista

Una tendencia negativa se registró en los últimos meses en el comercio local y la visión hacia futuro no es para nada alentadora, de acuerdo a los propios empresarios, opiniones traducidas en porcentajes por el Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca, y expresadas en el día a día en los locales e instituciones representativas del sector.

El movimiento en las calles céntricas ya muestra a las claras lo que sucede en los comercios, situación que se repite en la región.

En el último encuentro vinculado con el marketing, desarrollado en la Unión del Comercio, la Industria y el Agro de Punta Alta, se hizo hincapié en la necesidad de incorporarse a las nuevas tecnologías y, a modo de dato, se brindó información sobre la interesante cantidad de ventas de productos (de todo tipo) por internet, hecho que se comprueba con la cantidad de paquetes que distribuyen las empresas de correo.

Mientras tanto, el bloque de Bien Común presentará una reforma a la ordenanza de adhesión a la Ley ALAS para apoyar a los pequeños comerciantes de la ciudad.

"Estamos preparando propuestas concretas frente a la crisis económica que afecta a nuestra localidad. Estamos hablando con pequeños comerciantes que ante los tarifazos nos cuentan que analizan cerrar sus emprendimientos o volcarse a la informalidad".

"Esa situación requiere de medidas extraordinarias que protejan la actividad en la ciudad. No es tiempo de críticas sino de acción, sabemos como está el bolsillo de cada familia. Nosotros queremos debatir proyectos superadores y dar respuestas. Eso es lo que buscamos", dijo el edil Daniel Medina.

Datos y grupos

Según el Creebba, las expectativas no son alentadoras ni a nivel general ni sectorial, teniendo en cuenta la inestabilidad económica existente.

A nivel sectorial, el comercio surgió como el más perjudicado por la realidad económica en marzo y abril, tanto en ventas como en la situación general.

Respecto al mercado automotor, se produjo un descenso del 20% (comparando con los dos primeros meses del año), mientras que en mercado inmobiliario, en marzo de registró una caída del 54% en el nivel de transacciones de compra-venta.

Medina sostuvo que la Provincia mediante el Plan ALAS indica que sus beneficiarios son integrantes de los siguientes grupos:

* Trabajadores que poseen como principal objetivo generar autoempleo (monotributistas sociales, agropecuarios o de la categoría general que no superen el tope de facturación estipulado).

* Trabajadores de Asociaciones vinculadas con la Economía Social.

* Quienes no posean activos fijos con un valor económico superior a un monto equivalente a 50 ó 30 canastas básicas totales.