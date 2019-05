El anuncio de Cristina sorprendió a todo el arco peronista de Bahía Blanca

Sergio Prieta

sprieta@lanueva

Todos desconocían la movida y por lo menos hasta el mediodía ninguno salía del asombro.

Nadie imaginó que aquella mención a Alberto Fernández en la presentación de su libro “Sinceramente”, en la Feria del Libro, sería una especie de aviso de lo que estaba por anunciar.

Cristina contó que Alberto la inspiró a escribir sus memorias tras sus primeros días alejada de la presidencia. Y un sábado a la mañana, 9 días después, contó a través de un video que le propuso ser candidato a presidente. Y además se postuló para secundarlo.





El anuncio sacudió el tablero político en todo el país y Bahía no fue la excepción. Consultados por La Nueva. los referentes justicialistas opinaron al respecto.

Casi todos coincidieron en algo que hasta hace algunas horas parecía una utopía: es un primer paso para la unidad del peronismo, aunque también hubo prudencia y aclararon que deberá haber mucho diálogo.

El primero en referirse al anuncio fue el senador bonaerense de Unidad Ciudadana y casi precandidato a intendente Federico Susbielles.





"Pone en un mismo plano a la palabra y a la praxis política. Entendemos que estamos cerca de poder generar un amplio espacio opositor que a través del consenso o de las PASO sea gobierno a partir del 10 de Diciembre", dijo en diálogo con La Nueva.

Marcelo Feliú dijo que "es una noticia que sorprendió a todos. Coincido con el diagnóstico y con la necesidad de construir una alternativa que sirva no sólo para ganar una elección, sino para gobernar un país en el que los problemas, no sólo no se han resuelto, sino que se han agravado hasta niveles intolerables", dijo .

También agregó que para conseguir esa recuperación "habrá que profundizar el dialogo y construir un consenso con todos aquellos sectores que coinciden en la necesidad de encontrar una alternativa superadora a Macri".





El psiquiatra y exjefe de gabinete municipal Gustavo Mena, que analiza presentarse como precandidato a intendente también se refirió al anuncio

“Influye intensamente en la unidad ciudadana, en el justicialismo como así también en el oficialismo a nivel nacional y local”, dijo.

Y fue prudente al momento de analizar la onda expansiva del anuncio “Veremos en los próximos días las consecuencias pero puedo decir que ceder personalismos en pos de una construcción política más plural,representativa y democrática le hace muy bien al proceso de crecimiento de nuestro país”, opinó.

Por su parte, Dámaso Larraburu dijo que “creo que Cristina ha privilegiado la unidad del peronismo y de millones de argentinos que pretenden un cambio de modelo y de gobierno”.

Luego elogió a Alberto Fernández. “Fue uno de los artífices de que Néstor Kirchner fuera presidente y cuando tuvo que disentir con ella lo hizo: Alberto no es un títere de nadie, es sumamente talentoso y capaz”, manifestó.

Por último dijo que el anuncio es el comienzo ineludible para la unidad total del peronismo. "No creo que haya un sector justicialista que quede afuera de lo que hoy está naciendo”, opinó.