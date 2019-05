La honestidad brutal de Sebastián Cinti tras el choque de punteros

Sebastián Cinti comenzó a mostrarle el camino a Estudiantes, para quebrar a Bahiense del Norte en el duelo de punteros que regaló la fecha 7 del torneo de básquetbol de Primera.

Pero eso fue recién en el tercer cuarto. En los primeros 20 minutos Bahiense lo manejaba a voluntad: cuando ajustaba en defensa, después la metía adelante y, por ejemplo, sacaba 10. Incluso, en el tercero alcanzó un pico de 48-36.

De pronto, todo se vino abajo. Cinti comenzó a desnudar el problema defensivo del local por el eje de cancha en el 3C. Con sus penetraciones, el alero sacó faltas y aportó 6-6 en libres en ese lapso. El resto lo imitó y el Albo hizo 14-14 desde la línea en esos diez minutos.

“Un poco forzando... No nos quedaba otra. No la estábamos metiendo y empecé a forzar un poco. A veces sale, otras no. Pero fue el puntapié para pasar al frente”, dijo Cinti.

“Hicimos un muy mal primer tiempo. Hay que ser conscientes de ello por más que ganamos. Adelante salieron las cosas, pero en el primer tiempo no la metimos y Bahiense no nos perdonó. Para rescatar, algo que no se dio mucho hasta ahora: estuvimos abajo y volvimos. Eso me llevo de positivo”, agregó.

Gonzalo Martínez, a toda velocidad, escapando de Esteban Silva.

Desde los últimos 4m30s del tercero hasta los casi 6m del final, Estudiantes concretó un parcial de 24-2, lo que le permitió sacar una máxima de 60-50. Pero Bahiense despertó y se puso a uno con 3m40s por jugar. Hasta que un acierto de 3 de Nehuen Berón primero y luego acción de doble y falta de Jerónimo Mitoire encaminaron a un triunfo seguro (66-59, a 2m50s).

Estudiantes sigue en la punta, ahora compartida con Liniers.

“En realidad, eso de la punta tratamos de dejarlo de lado. Sabemos que en nuestro equipo no es el objetivo estar primeros sí o sí. Tratamos de hacer bien las cosas. Hoy en día nos encontramos primeros y vendría a ser la frutilla del postre. Pero no nos volvemos locos si estamos segundos o terceros”, concluyó.