Impulsan la sanción definitiva de la ley de Tolerancia Cero en la Provincia y en Bahía

El senador provincial Federico Susbielles mantuvo una reunión con el diputado Pablo Garate, Santiago Saccoccia y el decano del departamento de Salud Pública de la Universidad Nacional del Sur, Pedro Silberman, en la que abogó por la búsqueda de consensos para el pronto tratamiento del proyecto de ley de Tolerancia Cero en la Cámara de Diputados bonaerense, según informaron desde Provincia.

Sobre el tratamiento del proyecto en Diputados, Susbielles afirmó que “después de un trabajo muy duro, que llevó más de un año en el Senado de la provincia, es evidente que hay una obstaculización en el proceso de debate, porque en el Concejo Deliberante de Bahía Blanca pasa lo mismo: Santiago propone una ordenanza, que nuestro bloque está acompañando, y vemos que el oficialismo continúa haciendo oídos sordos. Agradezco al diputado Garate por estar hoy acá y por acompañar este proyecto”.

Por su parte, Garate coincidió en que “los problemas que tiene Bahía son los mismos que padece toda la región. Me parece fundamental acompañar tu propuesta porque implica reflejar legislativamente lo que pasa en la realidad. Tenemos que avanzar en este proyecto. No tiene que quedar sólo en una buena intención”.

Silberman, quien participó de los debates en la comisión de Legislación General del Senado, reafirmó que “defender la Tolerancia Cero es un posicionamiento moral y científico. Aceptar que se permita legalmente el 0,5 de alcohol en sangre, siendo que para la clasificación internacional de enfermedades constituye una intoxicación, es un claro posicionamiento moral. Científico porque a partir de 0,5 la probabilidad de un accidente mortal aumenta 9 veces y la de un accidente no mortal aumenta 50 veces. La primera causa de mortalidad en personas de 18 a 35 años son los accidentes de tránsito y el primer factor de riesgo es el alcohol”.

En Bahía Blanca, Santiago Saccoccia, papá de Facundo, presentó en el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para acordar la Tolerancia Cero a nivel local, pero el oficialismo no habilita el debate de la misma, en ese sentido sostuvo que “acá en Bahía el Municipio podría aprovechar el trabajo del equipo de Pedro Silberman, que recopila estadísticas y datos, pero no lo están aprovechando. Necesitamos, además, que la ordenanza que presenté ante el Concejo Deliberante sea contemplada como un tema de salud pública, no sólo de tránsito”.

También participaron del encuentro el ex secretario de gobierno Fabián Lliteras, el ex director de Defensa Civil Federico Monteros y los concejales de Unidad Ciudadana, María Gisela Gighliani, Carlos Quiroga y Walter Larrea, con el objetivo de acelerar el tratamiento del proyecto a nivel provincial y posibilitar el debate de la ordenanza a nivel municipal.