Copa Libertadores: River chocará ante Cruzeiro y Boca ante Paranaense, en los octavos de final

Los equipos argentinos clasificados a la segunda fase de la Copa Libertadores, conocieron hoy su suerte de cara a las instancias decisivas del certamen, tras el sorteo realizado en la sede de la CONMEBOL situada en Luque (Paraguay).

El mismo determinó que el último campeón, River Plate, escolta del Grupo A, choque en los octavos de final ante Cruzeiro (Brasil), líder del Grupo B.

Boca Juniors, en tanto, finalista de la edición pasada, se medirá ante Atlético Paranaense (Brasil), segundo en el Grupo G, justamente detrás del Xeneize, quien lo venció en la última jornada de la fase de grupos.

El combinado dirigido por Marcelo Gallardo iniciará la llave en el estadio Monumental, mientras que los dirigidos por Gustavo Alfaro podrán definir el pleito en la Bombonera, previa visita al estadio del conjunto brasileño. Ambos podrían cruzar en semifinales.

Además, Godoy Cruz de Mendoza, segundo en el Grupo C, se medirá ante Palmeiras (Brasil), primero del Grupo F, y San Lorenzo de Almagro, escolta del Grupo F, chocará ante Cerro Porteño (Paraguay), primero del Grupo H. Ambos comenzarán en condición de visitante.

El resto de las llaves: Emelec (Ecuador), escolta del Grupo B, vs Flamengo (Brasil), líder del Grupo D; Liga de Quito (Ecuador), escolta del Grupo D, vs Olimpia (Paraguay), primero del Grupo C; Nacional (Uruguay), segundo del grupo E, vs Internacional (Brasil), líder del Grupo A, y Gremio (Brasil), escolta del Grupo H, vs Libertad (Paraguay), primero del Grupo H.

Copa Sudamericana

También se realizó el sorteo de los 16avos de final de la Copa Sudamericana, instancia que comenzará a disputarse el próximo 22 de mayo.

Allí, Argentinos Juniors se enfrentará ante Deportes Tolima (Colombia), Independiente de Avellaneda chocará ante Rionegro Águilas Doradas (Colombia) y Colón de Santa Fe jugará ante River Plate (Uruguay) vs Colón de Santa Fe.

A excepción del Bicho de la Paternal, tanto el Rojo como el Sabalero iniciarán sus respectivas llaves en condición de visitante.