Hockey: Las Leonas, con presencia bahiense, inician la gira como visitante

Con las bahienses Valentina Costa Biondi y Bianca Donati en el plantel, el seleccionado argentino de hockey sobre césped comenzará hoy con su gira como visitante, que marcará el final de la etapa clasifiacatoria de la FIH Pro League.

Las Leonas se medirán ante Estados Unidos, desde las 19, con transmisión de ESPN.

El encuentro se disputará en el complejo deportivo cubierto más grande del país norteamericano, donde se entrenó el combinado argentino durante esta semana.

El equipo dirigido por Carlos Retegui tiene un porcentaje de 81% de puntos, producto de 7 triunfos, 3 empates ganados por bonus y una derrota.

Luego de este partido, Las Leonas cerrarán su participación en la etapa clasificatoria con 4 encuentros más como visitante: Gran Bretaña (sábado 18), Alemania (miércoles 22), Holanda (jueves 20 de junio) y Bélgica (domingo 23).

Las locales

Valentina es una de las habituales titulares del equipo, acumula 7 participaciones en el Seleccionado Mayor (todas en este certamen) y viene de ser titular en el último partido ante Australia.

Bianca, en tanto, atraviesa la etapa final de su recuperación en la rodilla derecha, luego de la lesión sufrida en septiembre del año pasado.



Donati junto a Claudia Burkart, en la #CuentaRegresiva según publicó en su Instagram.

"Me siento muy contenta de estar acá entrenando con las chicas, la verdad que no me lo esperaba", contó Bianca en un video de la Confederación Argentina de Hockey.

"Como no me esperaba esta gira, la estoy disfrutando mucho. Estoy disfrutando muchísimo los entrenamientos que son los que me van a llevar a estar a punto, a crecer y estar bien y a la altura de las chicas. Me estoy adaptando de a poco", explicó la ex jugadora de Palihue y Atlético Monte Hermoso.