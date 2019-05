Se aproxima una fecha renovada en Primera, con muchas caras nuevas

Desde mañana y hasta el viernes se disputará la quinta fecha del básquetbol local de primera división.

Y en casi todos los partidos habrá novedades, con regresos de varios jugadores que representaron a la ciudad fronteras afuera.

El caso más emblemático es el de Napostá, que recuperará a Juan Ignacio Bellozas, un estandarte en el último campeón.

Tras cortar las redes del Casanova, Bellozas reforzó a Sarmiento de Suárez -junto a Lucas Chaves y Joaquín Tuero- en el último Provincial de Clubes.

"Me costó pasar de un equipo tan ensamblado como Napostá a otro nuevo, con características de juego distintas. Nos faltó un poco, no alcanzó con nombres para ascender; no se dio porque dentro de la cancha no nos terminamos de entender nunca. Estuve contento otro año en Suárez, pero ya creo que es un ciclo cumplido y ahora ya estoy feliz de volver a jugar en Napostá", sostuvo.

También volverá a casa Mateo Fernández Solari, de paso por la Liga de Desarrollo con Bahía Basket.

"Aprendí muchísimo mientras me divertí y disfruté lo que hacía. Fui un profesional y me llevo muchos conocimientos, el staff es de primer nivel y mis compañeros me hicieron sentir cómodo, me apoyaron y aconsejaron en todo. Estoy muy agradecido", contó el base.

Napostá-Villa Mitre será el único partido de la fecha que se jugará el viernes, ya que mañana el tricolor estará comprometido con los playoffs del Federal.

El resto tendrá acción mañana, desde las 20:45.

En el Tomás se reeditará el clásico más importante de nuestra historia: Olimpo-Estudiantes.

En el aurinegro debutará Mario Errazu, entrenador que reemplazó a Juan Cruz Santini.

De llegar a tiempo con el pase, Errazu podría contar con Franco Pallotti, base que militó en Ferro de Madryn en el actual Federal.

"No se logró el objetivo, no llegamos afianzados como equipo a los playoffs y nos quedamos en el camino. En lo personal fue una experiencia positiva, haber jugado mi segunda temporada con 18 años, sumar experiencia, roce, compartir entrenamientos y partidos con gente grande, es bueno", señaló Pallotti.

Ferro también contó con Leandro Cecchi y Javier Bollo esta temporada.

El alero se dedicará a los estudios, mientras que el centro ex Villa Mitre y Alem aún no definió en qué equipo jugará los próximos meses.

"Quedar eliminados en primera ronda fue doloroso porque no nos armamos para eso. El club nos trató de la mejor manera, humana y profesionalmente; fue un cambio a lo que viví en Tala, algo muy familiar. Estuve muy cómodo y me llevo los mejores recuerdos. Solo quedé triste por la eliminación, que no la esperábamos, pero nos topamos con Zárate, otro equipo que se armó para pelear cosas importantes", contó Bollo, que hoy llegará a la ciudad y comenzará a analizar ofertas.

Volviendo a Olimpo, el aurinegro aguarda por que quede habilitado Emilio giménez y por la llegada de Agustín Sánchez, prevista para la próxima semana. Chiqui viene de jugar en la liga entrerriana, lugar en el que con Neptunia logró el ascenso al Federal.

Además, Alem recibirá a Estrella en el Daniel Lacunza.

En la visita volverá a vestir la camiseta número 7 el base Alan Pan.

"AMAD es un club de barrio, parecido a Estrella y está en Goya que es un lugar chico. Habíamos arrancado flojos y después del receso vinieron dos refuerzos que nos hicieron marcar una diferencia, pasamos la Reclasificación y después quedamos afuera con Central Entrerriano, un equipo muy completo. Tuve la posibilidad de compartir equipo con jugadores que pasaron por la Liga y aprendí un montón. También fue una linda experiencia el hecho de vivir allá solo. El balance fue positivo", mencionó Pan sobre su paso por Adelante Muchachada Amante del Deporte.

En tanto, Pacífico visitará a Bahiense del Norte con un refresco en la base.

Tras subir la bola en Pérfora de Plaza Huincul, estará a disposición Branco Salvatori.

"En lo personal fue una buena temporada, tuve minutos y protagonismo y jugué con mucha confianza. Fue un gran paso para mí y llegamos muy cerca contra Villa Mitre; quizá la cuenta pendiente es que perdimos partidos de más en la fase regular que nos hubiesen permitido tener un rival más accesible para esta fase de playoffs. En sí, la experiencia fue muy buena y estoy muy contento con haber tomado la decisión en su momento de ir a Pérfora", contó.

La fecha se completará con los duelos entre Liniers-Pueyrredón y San Lorenzo-9 de Julio.

Posiciones

Así están: 1º) Bahiense del Norte (3-1), Estudiantes (3-1) y Liniers (3-1), 7 puntos; 4º) Napostá (2-2), Pueyrredón (2-2), L.N. Alem (2-2), Estrella (2-2), Villa Mitre (2-2) y Pacífico (2-2), 6; 10º) 9 de Julio (1-3), Olimpo (1-3) y San Lorenzo (1-3), 5.