Olimpo: entre cuentas, rezos y pronósticos, el DT Marcelo Broggi repetiría el equipo

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

“Tenemos que ganar indefectiblemente de los resultados que puedan conseguir los otros equipos que están luchando por la salvación junto a nosotros”.

El DT de Olimpo, Marcelo Broggi, cree en las señales que día a día recibe el conjunto aurinegro, que más allá de haber perdido en la última fecha ante Deportivo Morón, sigue con posibilidades matemáticas de conseguir el milagro de la permanencia.

El empate de Santamarina frente a Platense y el triunfo de Quilmes sobre Nueva Chicago aceleraron la ilusión del mundo olimpiense, que saca cuentas y hace todos los cálculos para las dos fechas que quedan de la B Nacional 2018-2019.

¿Y que tiene que ver el éxito del “cervecero”, si Olimpo está luchando por no descender en la zona Interior?

Este fin de semana, Quilmes, por la penúltima programación, visita a Brown de Puerto Madryn, y una victoria en el Sur lo dejará a un punto de conseguir la permanencia en la categoría.

Y si Olimpo vence a Independiente Rivadavía, también va a necesitar de una unidad más para ilusionarse con quedarse. Porque con 4 puntos, obligará a Santamarina a sumar los 6 que quedan en juego.

Si eso sucede, en la jornada de cierre se medirán Quilmes y Olimpo, y a los dos le alcanzará el empate para continuar en la divisional. Ojo, siempre y cuando Santamarina no gane los dos partidos que le quedan: Gimnasia M (visitante) y Villa Dálmine (local).

¿Qué puede pasar?

Si Olimpo consigue ganar los dos partidos que quedan, mantendrá la categoría sin depender de nadie.

Si suma 4 puntos, obligará a Santamarina a obtener los 6 que restan para que lo pase en los promedios.

Si saca 3, Santamarina lo sobrepasará con un punto más.

Si la cosecha es menor a 3, el destino de Olimpo será el Federal A.

Pero hay otra buena noticia para la escuadra bahiense: Gimnasia de Jujuy también entra en la pelea.

Si Olimpo suma 4 unidades, el “Lobo” jujeño necesitará 3 para pasarlo.

Si Olimpo logra 3, Gimnasia sin sumar terminará con un mejor coeficiente y se quedará en la divisional.

En la fecha que viene, Olimpo recibirá a Independiente Rivadavia, Santamarina visitará a Gimnasia de Mendoza y el elenco jujeño será huésped de Villa Dálmine.

Si Olimpo gana, superará la línea de Santamarina en los promedios por más que el de Tandil gané en tierra mendocina.

Hombre de fe

Broggi demostró ser un entrenador con convicciones. De lo que hace y de lo que quiere, y no busca la vuelta donde no la hay. Hoy, en el primer ensayo futbolístico de la semana, probó con los mismos once que vencieron a Chacarita y que vienen de caer 1-0 contra Deportivo Morón.

Pese a que Martín Ferreyra se recuperó de una contractura en el gemelo derecho, da la impresión de que el orientador confiará en el mismo 4-4-2 de los últimos dos encuentros.

Es decir: Holgado; Lazo, Bruno Díaz, Salvador Sánchez, Llambay; Lacunza, De Iriondo, Vega, Coacci; Argüello y Gallegos.