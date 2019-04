Las marquesinas de la política se preparan para la temporada electoral

Por Mariano Buren (elpais@lanueva.com)

Faltan 77 días para oficializar las listas de precandidatos a la presidencia y, como en las vísperas de cada campaña, los medios comienzan a poblarse de entrevistas con frases dogmáticas, entre recuadros con rumores, chicanas, encuestas y fotografías cuidadosamente prefabricadas, que muestran los primeros movimientos de quienes ambicionan el cargo principal dentro de la Casa Rosada.

Mientras buena parte de la población comprueba en su cotidianidad las miserias y privaciones que denuncian las estadísticas del Indec y la UCA, las marquesinas de la política ya exhiben varios nombres en luces de neón, preparan afiches sonrientes y ensayan discursos que desbordan espuma de promesas para la temporada electoral.

Las PASO de 2011 se dirimieron entre 10 opciones, las de 2015 entre 15. Hoy ya se puede contabilizar una veintena de posibles aspirantes para el 11 de agosto.

Dentro de Cambiemos el panorama no es tan lineal como pretenden mostrar. A bordo de una crisis que derrumbó su intención de voto, Mauricio Macri compite inesperadamente -por ahora en off the record- con los nombres de María Eugenia Vidal, como opción de reemplazo, y de Martín Lousteau, instalado por la UCR como síntoma de su malestar con el Pro.

El resultado de esa pulseada silenciosa dependerá, casi exclusivamente, de una ajustada alquimia entre economía y pragmatismo.

El PJ-Frente para la Victoria espera, a su vez, un gesto concreto de parte de Cristina Kirchner para saber cómo posicionarse, pero por las dudas ya salieron a autopostularse Agustín Rossi, Guillermo Moreno, Daniel Scioli y Felipe Solá.

La demorada decisión de la expresidenta -que lidera varios sondeos- tiene en vilo a todos, pero es muy posible que ése sea, precisamente, el efecto buscado. La política también se alimenta con teatralidad.

Del Caño, Macri, Kirchner, Massa y Espert (Foto El Cronista)

El otro PJ, bautizado Alternativa Federal, cuenta con una amplia oferta: a las precandidaturas de Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey, Miguel Ángel Pichetto y Humberto Tumini, se agregó la posibilidad de que Roberto Lavagna también compita en ese sello, apuntalado por socialistas y radicales disidentes.

Sin embargo el exministro ya deslizó entre sus bases y condiciones que prefiere encabezar un frente multipartidario -de nombre provisorio Consenso 19- antes que acoplarse a una interna justicialista.

En todo caso, el objetivo de ambos espacios es el mismo: quebrar la polarización -la grieta- y así alcanzar el balotaje con posibilidades reales de triunfo.

La grilla, provisoria, se completa con el Frente de Izquierda (Nicolás del Caño, Myriam Bregman y Romina del Plá), la Izquierda al Frente por el Socialismo (Celeste Fierro y Manuela Castañeira), el Frente Despertar (José Luis Espert), el Frente Patriota (Alejandro Biondini) y Nos (Juan José Gómez Centurión).

Nadie descarta que otros se incorporen al listado, como parte de acuerdos programáticos o como globos de ensayo para analizar su impacto en el electorado.

Puede tratarse de políticos, economistas, deportistas, artistas, empresarios o periodistas. De larga militancia o outsiders. Da igual. En épocas electorales, la capacidad de asombro pierde parte de su esencia.

La mayor parte de los argentinos vive, mientras tanto, ajena a esa acumulación de nombres ansiosos por hacer historia. Su realidad pasa por otro lado, como encontrar la fórmula que le permita llegar a fin de mes.Nadie descarta que otros se incorporen al listado, como parte de acuerdos programáticos o como globos de ensayo.