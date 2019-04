"Me imagino un shock de crecimiento mejorando los ingresos vía seguridad social"

Maximiliano Allica / mallica@lanueva.com

El diputado Agustín Rossi afirma con toda contundencia que es precandidato a presidente. Ahora, si Cristina Kirchner decide participar, se corre y la apoya.

Mientras tanto, asegura no saber qué piensa la ex presidenta sobre este turno electoral y pide por una PASO amplia, en el marco de una gran coalición opositora.

--¿Cuáles serían sus primeras medidas si fuera presidente?

--Lo primero es quebrar la inercia recesiva. En un país donde el 75% del PBI se explica por el mercado interno necesitamos fortalecerlo. Me imagino un shock de crecimiento económico mejorando los ingresos de los argentinos vía seguridad social. En diciembre de 2019 mis primeras medidas serían devolver a jubilaciones, pensiones, pensiones por discapacidad, AUH y asignaciones familiares el poder adquisitivo de diciembre de 2015.

--¿De dónde saldría la plata?

--El 55% de esa inversión se recupera por la propia reactivación económica y después habrá que adecuar una parte del sistema tributario para que aquellos que tengan mayor capacidad puedan aportar un poco más para sacar a la Argentina de la crisis. Hoy el Estado paga 1.600 millones de pesos por día por intereses de Leliqs. Obviamente, hay que bajar la tasa de interés, ejercer un control del mercado de cambio e iniciar un proceso de sustitución de importaciones para orientar el consumo.

--¿Y para las pymes y el sector privado en general?

--Las empresas van a tener un mercado interno para volver a vender. El primer problema de los empresarios es la caída de ventas. La industria textil, por dar un caso, padece además el aumento de la exportación. Tenemos más de un 50% de la capacidad instalada de nuestra industria que está ociosa. Una vez que lograste encender la maquinaria económica hay que sentarse con cada sector para ver cómo podés ayudarlo a crecer, por ejemplo, apalancando al sistema financiero con el sector productivo. Está claro que cualquier empresario te habla de la cuestión impositiva. Pero pagar impuestos sobre cero ganancia tampoco es una discusión.

"Nunca perseguimos a nadie"

--¿Si regresan los K al poder habrá revanchismo, ataques a la oposición, a los medios?

--No lo hicimos nunca, por qué lo vamos a hacer ahora. Nuestra única preocupación es que la Argentina vuelva a crecer. Hemos tenido diferencias con sectores políticos, sociales, del periodismo, pero nunca perseguimos a nadie ni utilizamos a la justicia para hacerlo. Ni siquiera habría que hablar de regreso del kirchnerismo, el próximo gobierno debe ser de unidad nacional. Imagino una gran coalición opositora que permita ganar las elecciones y un gobierno de coalición más amplio aún que el acuerdo electoral.

--¿Si el kirchnerismo gana las elecciones se frenarán los procesos judiciales por causas de corrupción?

--Nosotros defendemos a una justicia independiente, para que impere el derecho y que no se utilice para perseguir a nadie. Hoy en el país hay sectores judiciales cooptados por el Ejecutivo.

--¿Qué visión tiene de Bahía Blanca?

--Es una ciudad muy importante, con el Polo Petroquímico más relevante del país y el puerto argentino de ultramar más valioso desde el punto de vista productivo. Y crece en función del modelo económico. En eso me hace acordar a mi Rosario: ciudades importantes, no son capitales de provincia, no tienen alta incidencia del empleo estatal. En ambas se siente rápidamente cuando el país crece y, también, cuando hay recesión".