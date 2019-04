Un incendio destruyó su casa y se quedó sin nada

Un incendio provocó esta mañana la destrucción total de una casa ubicada en el barrio Saladero.

El hecho se produjo minutos de las 10, en la vivienda situada en Reconquista al 2.300, propiedad de Sebastián Casabona.

"No sabría decir cómo fue que empezó el fuego. Me había levantado y fui hasta lo de mi abuela, que vive al lado. Hubo unos bajones de luz y en un momento me asomó y veo que salía humo de mi casa", explicó el joven.

Mencionó que de inmediato, y con lo que tenía cerca, intentó apagar el incendio.

"Traté de apagarlo, pero fue imposible. Agarró todo en cuestión de segundos y no quedó nada", dijo Casabona, quien vive solo en el lugar.

Tras el llamado al 911 concurrió una dotación del cuartel de bomberos voluntarios de Ingeniero White, quienes lograron controlar las llamas, aunque las pérdidas fueron totales.

Cualquier persona que quiera colaborar con Sebastián puede comunicarse al teléfono 154250047.