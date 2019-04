Marcocci: “No tiene que cambiar nada para que puedan elegir a una mujer”

Por Mauro Giovannini / mgiovannini@lanueva.com

No hay registros y la memoria no halló ningún caso de una entrenadora o asistente al frente de un plantel de primera división local en la rama masculina.

En ese sentido, la asunción de María Bernardita Marcocci en 9 de Julio se erige como un punto de partida para que la mujer gane terreno en un ambiente cada vez más abierto.

“La sociedad en sí está cambiando muchísimo, pero estos logros que está consiguiendo la mujer no creo que hayan influido en la decisión de Andrés (Iannamico). Creo que no tiene que cambiar nada para que puedan elegir a una mujer. Estoy muy agradecida a él. Pasé de tenerlo en una clínica y de considerarlo un referente a estar a su lado. Si lo pienso, no lo puedo creer”, señaló la también jugadora de Estrella.

El alejamiento de Andrés Larrasolo dejó un hueco en el cuerpo técnico de Iannamico, que también cuenta con Ezequiel Micca (PF).

“Me lo propuso en febrero. Después de charlar con colegas, compañeros y de pensar un poco en frío, acepté. Lo quiero tomar como un año de aprendizaje, agradecida por la posibilidad que me da Andrés. No caigo mucho y tampoco dimensiono en el lugar en el que estoy. Lo estoy disfrutando”, añadió.

El año de 9 de Julio comenzó en el Néstor Damiani, ante Estudiantes y con derrota 95 a 79.

“No era algo que esperaba y menos de un equipo masculino, con todo lo que conlleva. Este es mi primer año al frente de categorías competitivas y me encuentro con esto. No sabía si en algún momento de mi vida se me iba a volver a dar”, contó Marcocci, que a la vez dirige Mini, U13 y U15.

Su agenda diaria -entonces- está bastante completa.

“Con Estrella entrenamos siempre de noche, después de la Primera (masculino), así que tengo los días cargados, pero no me impide ir a entrenar. Mi día arranca 7.30 en el Instituto y termino más o menos a la 1 de la mañana. Entre que ceno y todo termino muy tarde”, sostuvo la estudiantes de Educación Física (tercer año). El año pasado, 9 de Julio redondeó una campaña por encima de sus expectativas (terminó en la 7ª colocación), alejándose del riesgo de descenso y haciendo ruido en los playoffs.

“Es un desafío que pesa, por el equipo, el cuerpo técnico, lo buena que fue la temporada pasada... La verdad es que hay mucho trabajo detrás de este club de barrio. El año pasado dio mucho que hablar”, relató.

La historia de Marcocci junto al básquet comenzó en 1999, cuando con apenas 4 años arrancó a jugar en San Martín de Viedma, su ciudad natal. Y siguió en Bahía Blanca: tras dejar en el camino la carrera de abogacía, empezó a jugar en 9 de Julio y encaró el curso ENEBA.

No obstante, ahora está empezando a dar un paso que puede llegar a ser significativo en su vida.

Andrés Iannamico: “Trabaja bien y tiene muchas ganas”

Andrés Iannamico es el entrenador en jefe de la primera división de 9 de Julio. Y fue quien pensó en Marcocci para ocupar el lugar que dejó vacante Andrés Larrasolo.

"A Andrés le dieron más categorías, tiene más obligaciones, es coordinador, entonces era importante darle la oportunidad a un chico o chica que esté trabajando en el club. No me pareció mal", contó el DT.

“Le dije que esté tranquila, que esto es algo más de lo que ella hace. La vi muy participativa, pero hay que darle tiempo”, añadió.

“Los chicos la respetan mucho y fueron solidarios con su llegada. Lo que siempre pido es respeto y que se trate a todos por igual. No pensé que esto iba a tener tanta repercusión. Lo vi como una entrenadora a la que le di una oportunidad. Yo, feliz; feliz de que una mujer pueda estar en un cuerpo técnico y ojalá que todos tomen el mismo camino”, señaló.

“Ella trabaja bien, tiene muchas ganas y está arrancando. ¿Por qué no darle la oportunidad de seguir creciendo? No sé si el día de mañana uno le puede llegar a dar esta oportunidad porque quizá no estemos trabajando en el mismo club”, completó Iannamico.