Bahía Blanca transpiró de más, pero volvió a ganar por el Provincial U17

Luego de la holgada victoria en el debut, el seleccionado de Bahía Blanca debió trabajar para ganar su segundo partido por el Provincial U17 que se desarrolla en nuestra ciudad hasta pasado mañana.

Con intermitencias, el equipo de Mauro Richotti venció a La Plata por 90 a 82 y continúa en lo más alto de la Zona A.

De esta manera, llegará con la tranquilidad de haber clasificado a las semifinales al duelo de esta noche: a las 20:30, ante Zárate-Campana, nuevamente en el estadio Norberto Tomás del club Olimpo.

Facundo Tolosa, escolta de Bahía Basket, fue el máximo anotador del partido con 21 tantos. Lo siguieron -en el local- Bautista Ott (17), Lautaro Cavero (14) y Alejo Azpilicueta (9).

Mirá las estadísticas del partido

"El primer cuarto arrancamos flojos, pero después sacamos ventaja con el correr del tiempo. Llegamos a sacar 24 puntos. Aunque entramos al tercer cuarto pensando en la ventaja, el rival y pensando en hoy a la tarde. Se nos complicó con un par de triples, defendimos muy mal ese cuarto. Nos metieron 30 puntos, pedimos minuto y ahí nos pusimos a defender fuerte y pudimos tener el partido más controlado", analizó Ott.

El inicio fue equilibrado hasta que Forestier se le pegó a Mitidieri y con dos triples de Cavero, Bahía tomó la delantera.

La falta de coordinación y concentración platense en defensa potenció las virtudes del local, que estiró la diferencia hasta lograr 24 puntos de luz (50-26) a 2m30 del descanso largo.

"En ataque estamos muy bien, parece que nos conocemos de toda la vida porque jugamos muy bien. En defensa nos cuesta mucho, tenemos que ponernos más las pilas, es cuestión de ganas, de agacharse, de defender y que no nos pasen. Pero el equipo está muy compacto adelante y está bien", añadió el interno de Leandro N. Alem, con pasado en Estudiantes y Bahiense del Norte.

La Plata salió con más decisión al complemento, no falló en los primeros 2m36 (1-1 t3, 3-3 t2 y 2-2 t1) y comenzó a esbozar una remontada.

La pereza defensiva bahiense, sumado al pobre porcentaje en la linea (23-40 t1), armó otro partido. Así, con protagonismo de Barrera, La Plata pasó de anotar 33 puntos en la primera mitad, a 30 en el 3C para alcanzar a colocarse 60-56 abajo a 14m06 del final.

Un triple de Tolosa (llevaba 1-6 hasta ese momento) sacó del letargo a Bahía. Más tarde, Jano Martínez y Azpilicueta contagiaron agresividad, el local volvió a sentirse superior y encaminó el partido.

"Tenemos que ir al cien por ciento concentrado en el rival de turno, no podemos pensar en otro equipo mientras estás jugando un partido. Eso es lo que nos pasó hoy y somos conscientes que los próximos partidos van a ser más difíciles", completó Ott.

Los otros resultados de hoy

Además del triunfo de Bahía, hoy Mar del Plata venció a Zárate-Campana, por 72 a 63, y Junín le ganó a Tres Arroyos por 78 a 60.

Sistema de competencia

Las seis selecciones fueron divididas en dos grupos.

En el A están Bahía Blanca, Zárate-Campana y La Plata; mientras que el B está integrado por Tres Arroyos, Mar del Plata y Junín.

En ambas zonas jugarán todos contra todos, pero además hay un duelo interzonal. Justamente, Bahía debutó ante un equipo del grupo B.

Los dos mejores de cada zona avanzarán a semifinales, cruzándose 1º A vs 2º B y 1º B vs 2º A.

Quienes ganen las semifinales se enfrentarán el domingo en la gran final por el título.

Programa de partidos

Fecha 1 - Ayer

- Junín 46-56 Mar Del Plata (en Estrella)

- La Plata 73-92 Zárate-Campana (Olimpo)

- Bahía Blanca 107-56 Tres Arroyos (Olimpo)

Fecha 2 - Hoy

- Bahía Blanca 90-82 La Plata (Olimpo)

- Mar Del Plata 72-63 Zárate Campana (Estrella)

- Tres Arroyos 60-78 Junín (Napostá)

Fecha 3 - Hoy

- 18:30 Junín vs La Plata (Estrella)

- 18:30 Tres Arroyos vs Mar Del Plata (Olimpo)

- 20:30 Bahía Blanca vs Zárate Campana (Olimpo)

Fecha 4 - Mañana

- 10:30 Partido por el 5º puesto (Napostá)

- 18:00 Semifinal 1 (Olimpo)

- 20:00 Semifinal 2 (Olimpo)

Fecha 5 - Domingo

- 10:30 Partido por el 3º puesto (Estrella)

- 11:00 Final (Olimpo)