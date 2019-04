Tres Arroyos: doblegada por la inseguridad, una comerciante decidió cerrar su local

En apenas tres meses Natalia Pericolo sufrió cuatro episodios de inseguridad en su comercio de Tres Arroyos, el último de características violentas y durante el cual fue golpeada por un delincuente delante de su hija de 4 años.

Como si fuera poco, el ladrón se apoderó de unos 20 mil pesos, producto de la recaudación y del dinero que tenía reservado para abonar el alquiler del local denominado Paso a Paso Camisetas, ubicado en Chacabuco al 400.

Lo ocurrido determinó que decida cerrar el comercio y continuar con la actividad en forma particular.

“Entró, se probó dos camisetas, me pidió la plata de la caja y me agarró la cartera. Me pegó mientras estaba dándosela”, dijo al referirse a la agresión en la que sufrió un corte en su labio.

“Ella (por su hija) vio todo. Me decía ‘¿qué pasa má? ¿qué pasa má?”, siguió diciendo.

Natalia sufrió otros tres hechos desde el pasado 9 de enero a la fecha. Dos robos y una tentativa, cuando desconocidos rompieron dos costosos cristales de la vidriera.

“Ya saqué todo, me voy. Momentáneamente voy a seguir vendiendo particular, pero acá ya está. Es todo demasiado raro”.

Por su parte, Daniel, padre de Natalia, dijo estar “indignado” por lo ocurrido y enojado con las autoridades políticas.

“El Secretario de Seguridad la otra vez no me atendió y, ahora, ni siquiera tuvo un gesto de llamar para ver qué había pasado. Las cámaras son una mentira, no sirven para identificar a nadie”, señaló. (Agencia Tres Arroyos)