Vóleibol: conocé todos los resultados de la tercera fecha del Torneo Apertura

Entre el viernes y ayer se desarrolló la tercera fecha del torneo Apertura 2019, que organiza la Asociación Bahiense de Vóleibol.

En Mayores Femenino, el único partido que se disputó fue el que dejó la victoria de Liniers sobre la Universidad Nacional del Sur por 3-2, con parciales de 11-25, 25-23, 22-25, 25-19 y 15-12).

Es que el restante cotejo programado no se disputó ya que Olimpo -defensor del cetro- no se presentó a jugar ante la propia UNS.

Una situación parecida se dio en Mayores Masculino, donde Olimpo no tenía actualizado los carnets obligatorioas para la competencia y cedió los puntos frente a Tiro Federal A.

Quien sí tuvo todo al día fue el campeón defensor, Universitario, que se impuso ante la Universidad Nacional del Sur por 3-0, con marcadores de 25-21, 25-13 y 25-21, y se mantiene como líder e invicto del primer certamen del año.

Formativas

Esta fue toda la actividad del fin de semana en las categorías menores:

*Sábado en Olimpo (cancha 1): Olimpo A 1, Liniers 2 (Sub 16 promocional femenino); Villa Mitre 1, Olimpo 3 (Sub 15 femenino); Olimpo B 0, Liniers 2 (Sub 16 promocional femenino) y Olimpo 3, Universitario 0 (Sub 17 femenino).

*Sábado en Olimpo (cancha 2): Liniers 2, Universitario 0 (Sub 19 masculino); Espora 2, Olimpo 0 (Sub 19 masculino); Villa Mitre 2, Tiro Federal 0 (Sub 19 masculino); Liniers 2, Olimpo 0 (Sub 19 masculino); Espora 2, Villa Mitre 0(Sub 19 masculino) y Tiro Federal 1, Universitario 2 (Sub 19 masculino).

*Ayer en Liniers: Universitario 1, Olimpo A 3 (Sub 19 femenino).

Maxi Voley Femenino

Este fin de semana se disputó otra fecha, la 5ª, del torneo de Maxi Voley femenino. Estos fueron todos los resultados:

*Libre: UNS 2, La Armonía 0; Tiro Federal 1, Sansinena 2; Universitario 2, Puerto Belgrano 0; Fortín Club de Pedro Luro 2, Libertad 0; Pun-Ba 1, Estudiantes 2 y Fortín Club 0, Estrella 2;

--Posiciones: Zona A: 1) Universitario, 18 puntos; 2) Dale Ve, 5; 3) Tiro y Puerto Belgrano, 4; 5) Liniers, 3; 6) Sansinena, 2 y 8) La Esperanza, sin unidades. Zona B: 1) Estudiantes, Pun-Ba y UNS, 7; 4) Estrella y Fortín Club, 6 y 6) La Armonía y Libertad, sin unidades.

*Maxi: Camelias 2, La Armonía 0; Sansinena 2, Libertad 0; Universitario 2, Olimpo 0; Pun-Ba 2, Estrella 1; Sansinena 2, Tiro Federal 0 y Camelias 2, Libertad 0.

--Posiciones: 1) Universitario, 15 puntos; 2) Pun-Ba, 14; 3) Sansinena, 12; 4) Tiro, Estrella y Camelias, 9; 7) Ateneo, 6; 8) La Armonía, 3; 9) Libertad, 1 y 10) Olimpo, sin unidades.