¡Dan la nota! Músicos y músicas pigüenses regalan serenatas

Anahí González

agonzalez@lanueva.com

El año pasado Serenatas Artimusa logró recaudar 40 mil pesos y donarlos al Centro de Día Amanecer, entidad que asiste a jóvenes con discapacidad y que estuvo a punto de cerrar sus puertas en varias oportunidades golpeada por la crisis.

El proyecto nació de la mano del profesor de música Jorge Capotosti, quien propuso realizar serenatas solidarias para brindar alivio económico a dicha institución aunque este año se decidió hacerlo extensivo a Equinoterapia Pigué y a Asociación Ayudarnos.

Jorge Capotosti da clases de saxo en Artimusa, una escuela de iniciación artística -entidad de bien público- con una veintena de disciplinas, que cuenta con unos 400 alumnos. “El objetivo de Artimusa es prestar un servicio artístico, no está detrás del fin de lucro.

Por eso me pregunté ¿por qué no hacer algo con los músicos? Luego se fue ampliando porque fuimos invitando a músicos que no estaban en Artimusa”, señaló. La iniciativa convocó a una treintena de músicos que se dividen en varios grupos para brindar su trabajo ad honorem llevando canciones y alegría a las fiestas familiares de la localidad.

El sistema funciona así: cualquier vecino puede contratar la serenata -este año el valor es de 2 mil pesos- para un cumpleaños, aniversario o reunión de amigos. Si bien los músicos no perciben dinero por su actuación, el servicio tiene costo porque lo recaudado es para donar.

La serenata dura media hora y puede desarrollarse en la ciudad de Pigüé o en pueblos vecinos.

“La tendencia es que sean fiestas pequeñas, no masivas, para que no se desvirtúe la propuesta”, dijo. “Además del Centro de Día Amanecer hemos decidido incluir a dos instituciones más que merecen la ayuda de todos por su labor solidaria como Equinoterapia y Asociación Ayudarnos”, remarcó.

Explicó que la persona que contrata la serenata, en el momento de efectuar el aporte, decide a que institución quiere beneficiar con ese dinero.

“Si bien el costo mínimo es de 2 mil pesos, quien quiera y pueda abonar algo más, puede hacerlo con la tranquilidad de que ese aporte redundará en un mayor beneficio para estas instituciones”, dijo.

Además, se sumó la posibilidad de entregarle al agasajado un retrato realizado por el artista local Pablo Vacarezza, por 700 pesos adicionales al valor d ella serenata.

El grupo musical que cubra la fiesta puede ser cualquiera que figure en la lista de músicos adheridos a la cruzada. Para concretar esta alternativa, los interesados deberán llamar con 2o días de anticipación, de lunes a viernes, de 18 a 20, al (2923) 405559 que es el número de la secretaría de Artimusa (Centro de Artes Integradas) o bien personalmente en Irigoyen 48, en Pigüé.

El pago o aporte voluntario deberá realizarse anticipadamente, es decir, antes de la fiesta porque de lo contrario, no se concretará la visita de los musiqueros. Instagram y Facebook: Serenatas de Artimusa