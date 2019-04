Bahía Blanca ganó un partido y medio por el Provincial de Infantiles

La segunda jornada del 30º Provincial U15 de básquetbol, que se desarrolla en La Plata, arrojó -al menos- una victoria para Bahía Blanca.

Por la mañana, el equipo conducido por Mauro Richotti venció a Esteban Echeverría por 70 a 29.

El encuentro debió interrumpirse a 9m24s del final (sí, con casi todo un cuarto por delante) por humedad y se dio por finalizado.

Mirá las estadísticas del partido

Mientras que por la tarde, la Selección no pudo completar su partido ante Mar del Plata por humedad en el parquet.

A 1m14s del segundo cuarto, Bahía ganaba 32 a 21 y el juego debió interrumpirse. En principio, se comunicó que el duelo seguirá mañana, desde las 11, en cancha de Banco Provincia.

Mirá las estadísticas del partido

Mañana el conjunto bahiense también se medirá frente a Junín, a las 18; mientras que el domingo cerrará el torneo enfrentando al local.

El plantel bahiense

4- Augusto Grippo (base, Olimpo)

5- Santiago Kucan (alero, Olimpo)

6- Mateo Ortega (escolta, Olimpo)

7- Matías Varela (ala-centro, Olimpo)

8- Santiago Candia (base, Bahiense del Norte)

9- Gerónimo Stach (alero, Estrella)

10- Juan Manuel Córdoba (alero, Olimpo)

11- Valentín Periga (escolta, Pacífico)

12- Bruno Rodríguez (centro, 9 de Julio)

13- Santiago Gattari (base, Liniers)

14- Nahuel Dulsan (alero, El Nacional)

15- Matías Zanotto (ala-centro, Bahiense)

DT: Mauro Richotti

AT: Juan Cruz Santini

PF: Ezequiel Micca y Luciano Concetti

Programa de partidos

Fecha 1 - Jueves

Mar del Plata 66-53 Junín (en cancha de Meridiano V)

Bahía Blanca 59-64 Zárate-Campana (Universal)

La Plata 69-51 Esteban Echeverría (Atenas)

Fecha 2 - Viernes

Junín 73-58 La Plata (Unión Vecinal)

Mar del Plata 54-52 Zárate-Campana (Universal)

Bahía Blanca 70-29 Esteban Echeverría (Meridiano V)

Fecha 3 - Viernes

18:30 - Bahía Blanca vs Mar del Plata (Unión Vecinal)

19:00 - Junín vs Esteban Echeverría (Meridiano V)

21:00 - La Plata vs Zárate-Campana (Unión Vecinal)

Fecha 4 - Sábado

18:00 - Bahía Blanca vs Junín (Atenas)

20:00 - Zárate-Campana vs Esteban Echeverría (Gimnasia)

20:30 - La Plata vs Mar del Plata (Atenas)

Fecha 5 - Domingo

10:00 - Zárate-Campana vs Junín (Juventud)

10:00 - Mar el Plata vs Esteban Echeverría (Unión Vecinal)

12:00 - Bahía Blanca vs La Plata (Atenas)