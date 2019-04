Con la participación de Bahía Blanca, comienza esta tarde el Provincial U15

Desde esta tarde, el seleccionado masculino U15 de Bahía Blanca disputará el Provincial de básquetbol de la categoría, que se desarrollará en La Plata hasta el domingo.

El combinado de nuestro medio, bicampeón reinante en Infantiles (se consagró en Olavarría 2017 y en Mar del Plata 2018), accedió al torneo tras superar a Tres Arroyos en el duelo Zonal.

Además de Bahía, competirán el anfitrión La Plata, Mar del Plata, Junín, Zárate-Campana y Esteban Echeverría.

A diferencia de la modalidad que se venía implementando, el certamen se jugará con el formato de todos contra todos, a una sola rueda. El equipo que más puntos sume al cabo de las 5 fechas se quedará con el título.

El seleccionado bahiense hará su debut a las 18, en la cancha de Universal. Su primer rival será Zárate-Campana.

Luego, el equipo dirigido por Mauro Richotti enfrentará sucesivamente a Esteban Echeverría, Mar del Plata (ambos el viernes), Junín (sábado) y La Plata (domingo).

Bahía cosechó 14 trofeos provinciales en la categoría, en las 28 ediciones -de las 29- en las que participó.

El plantel

4- Augusto Grippo (base, Olimpo)

5- Santiago Kucan (alero, Olimpo)

6- Mateo Ortega (escolta, Olimpo)

7- Matías Varela (ala-centro, Olimpo)

8- Santiago Candia (base, Bahiense del Norte)

9- Gerónimo Stach (alero, Estrella)

10- Juan Manuel Córdoba (alero, Olimpo)

11- Valentín Periga (escolta, Pacífico)

12- Bruno Rodríguez (centro, 9 de Julio)

13- Santiago Gattari (base, Liniers)

14- Nahuel Dulsan (alero, El Nacional)

15- Matías Zanotto (ala-centro, Bahiense)

DT: Mauro Richotti

AT: Juan Cruz Santini

PF: Ezequiel Micca y Luciano Concetti

Programa de partidos

Fecha 1 - Hoy

18:00 - Mar del Plata vs Junín (en cancha de Meridiano V)

18:00 - Bahía Blanca vs Zárate-Campana (Universal)

21:00 - La Plata vs Esteban Echeverría (Atenas)

Fecha 2 - Mañana

10:30 - Junín vs La Plata (Unión Vecinal)

10:30 - Mar del Plata vs Zárate-Campana (Universal)

10:30 - Bahía Blanca vs Esteban Echeverría (Meridiano V)

Fecha 3 - Mañana

18:30 - Bahía Blanca vs Mar del Plata (Unión Vecinal)

19:00 - Junín vs Esteban Echeverría (Meridiano V)

21:00 - La Plata vs Zárate-Campana (Unión Vecinal)

Fecha 4 - Sábado

18:00 - Bahía Blanca vs Junín (Atenas)

20:00 - Zárate-Campana vs Esteban Echeverría (Gimnasia)

20:30 - La Plata vs Mar del Plata (Atenas)

Fecha 5 - Domingo

10:00 - Zárate-Campana vs Junín (Juventud)

10:00 - Mar el Plata vs Esteban Echeverría (Unión Vecinal)

12:00 - Bahía Blanca vs La Plata (Atenas)