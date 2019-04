Tres Arroyos: les usurparon sus casas y recién 8 años después les dieron otra vivienda

El municipio de Tres Arroyos y el Instituto de la Vivienda entregaron 12 viviendas a familias que en 2011 habían resultado adjudicatarias del Plan Federal, aunque nunca pudieron acceder a esas casas porque antes de la entrega oficial fueron usurpadas.

Durante años hubo quienes reclamaron el desalojo de las unidades, pero tanto el municipio tresarroyense como el Instituto de la Vivienda decidieron que la mejor solución era permitir que continuara la toma ilegal de los inmuebles y compensar a los adjudicatarios originales con nuevas casas.

“La verdad es que no es nada bueno ni lindo volver a repetir lo que ya se hizo -reconoció el intendente Carlos Sánchez-. De cualquier manera, en las otras viviendas (las usurpadas) hay familias viviendo. No en las condiciones legales que corresponden, pero lo importante es que la familia esté bajo un techo. Si no, ¿dónde estarían?”.

El jefe comunal remarcó que “la ocupación ilegal está mal" porque "es un robo".

"Pero, de cualquier manera, más allá del hecho que pudieron haber cometido los padres, hay hijos con un techo”, justificó.

Las 12 nuevas viviendas fueron construidas en el barrio Ruta 3 Sur, y fueron entregadas en el marco de los festejos por el 135º aniversario de la fundación de la ciudad de Tres Arroyos, que se cumple mañana.

Del acto tomaron parte, además de Sánchez, el subadministrador del Instituto Provincial de la Vivienda, Manuel Tamborenea, quien destacó que finalmente el Estado "cumplió su promesa" de darles una casa a los adjudicatarios.

El funcionario también dijo que su cartera está enfocada en terminar los proyectos que se iniciaron en la gestión anterior y no fueron terminados.

"Antes que hacer proyectos nuevos y firmar convenios irresponsables, por decirlo de alguna forma, preferimos priorizar esos proyectos y terminar lo iniciado", señaló.

El intendente Sánchez destacó además que su distrito es "uno de los lugares donde más viviendas se han hecho en los últimos 10 años", pero aclaró que "aún siguen faltando" viviendas.

En cuanto a los adjudicatarios del antiguo Plan Federal cuyas casas fueron usurpadas y aún no recibieron otra a cambio, se esperanzó en brindarles una respuesta este año.

"Estamos realizando otras 15 viviendas de las 35 pautadas", enfatizó.

Al acto también se sumaron las diputadas Laura Aprile y Rocío Antinori, además de concejales y funcionarios. (Agencia Tres Arroyos)