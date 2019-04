28 lugares buscan ser una de las 7 Maravillas Argentinas

Ya ingresó en la recta final la elección de las 7 Maravillas Argentinas, cuyos datos finales se brindarán el martes 7 de mayo venidero.

La campaña organizada por la fundación New 7 Wonders of the World, la misma que coronó a las Cataratas del Iguazú como unas de las maravillas mundiales, busca promover la calidad ambiental del país, fomentar el conocimiento masivo de lugares de imponente belleza natural y difundir el patrimonio cultural con el que cuenta.

Vale recordar que el antecedente de este concurso fue la campaña mundial “New 7 Wonders of Nature” (Las Nuevas 7 Maravillas Naturales del Mundo), que se realizó en 2011.

En ese momento, las Cataratas del Iguazú, en Misiones, resultaron una de las 7 maravillas mundiales seleccionadas, y por ello no participan de este concurso específico de la Argentina.

Tras atravesar sucesivas etapas de selección en las plataformas digitales, más de 320 mil personas votaron entre más de 400 destinos favoritos a las 77 perlitas turísticas del país.

Luego, un jurado de fotógrafos, periodistas, especialistas en turismo y arte, debió acotar aún más la brecha, y de ahí surgió la lista de los 28 finalistas. Una vez más, la decisión final está en manos del público.

Para esta selección, el panel tuvo en consideración 7 atributos que toda maravilla debería poseer: espectacularidad escenográfica, originalidad geológica, singularidad/relevancia, biodiversidad/ heterogeneidad, sustentabilidad, accesibilidad y potencialidad.

Entre los 28 finalistas elegidos hay sitios de 18 provincias del país: Jujuy, Salta, La Rioja, San Juan, Mendoza, Formosa, Misiones, Corrientes, Chaco, Córdoba, provincia de Buenos Aires, La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Ahora, le toca al público decidir cuáles serán los escenarios naturales protagonistas en 2019.

Se pueden votar los 7 lugares favoritos por única vez en la web del concurso o enviando un SMS al 1515, ilimitadas veces, con el código de cada maravilla finalista.

El plazo de votación inicial (previsto para el 7 de abril pasado) se extendió un mes y hay tiempo para votar hasta el próximo 7 de mayo.

Ese martes, en un evento especial, se anunciarán las 7 nuevas maravillas argentinas.

Los 28 lugares preseleccionados

1) Río Mina Clavero (Córdoba).

2) Cono de Arita (Salta).

3) Península Valdés (Chubut).

4) Esteros del Iberá (Corrientes).

5) Bosques petrificados (Santa Cruz).

6) Bañado La Estrella (Formosa).

7) Glaciar Perito Moreno (Santa Cruz).

8) Parque Ischigualasto (San Juan).

9) Volcán Lanín (Neuquén).

10) Parque Nahuel Huapi (Río Negro).

11) Parque Nacional Los Arrayanes (Neuquén).



12) Parque Nacional Los Alerces (Chubut).



13) Valle del Tafí (Tucumán).



14) Cerro Fitz Roy (Santa Cruz).

15) Campo del Cielo (Chaco).



16) Parque Nacional Tierra del Fuego.



17) Salar de Pocitos (Salta).



18) Saltos del Moconá (Misiones).



19) Campo de Piedra Pómez (Catamarca).



20) Serranías del Hornocal (Jujuy).



21) Laguna del Diamante (Mendoza).



22) Parque Luro (La Pampa).



23) Selva Misionera (Misiones).

24) Delta del Paraná (Provincia de Buenos Aires).



25) Dunas de Tatón (Catamarca).



26) Salinas Grandes (Jujuy).



27) Cerro Aconcagua (Mendoza).



28) Parque Nacional Talampaya (La Rioja).