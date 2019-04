Cuarta fecha del Preparación: Carnicería Carlitos-Sea White, primero contra segundo en Veteranos B

Con la disputa de la cuarta fecha, este sábado (20 de abril), el torneo Preparación de la Liga Comercial empieza a entrar en etapa de definiciones en cada una de sus 8 categorías, algunas con ascensos inmediatos al cabo de esta competencia.

Son cuatro los equipos que, además de tener puntaje ideal (9 unidades), no han recibido goles en tres programaciones: Villa Bordeu, en Primera C; Aguará, en Veteranos B; Alfa Rodamientos, en Veteranos C y Carnicería la Tradición, en Primera B (no está al frente de las posiciones porque el Tribunal de Penas, amparándose en el artículo 90A, le descontó 3 unidades).

Aunque no hay choques de líderes, en Veteranos B, el primero, Carnicería Carlitos, enfrentará a su escolta, Sea White, en la cancha 3 del complejo de la Unión Ferroviaria.

Los horarios, los de siempre: 14:20 Veteranos y 16 Regulares. En el caso de Senior, pueden jugar a primera o a segunda hora según el fixture.

Primera A

Primera B

No jugó mejor, pero le ganó bien Marmolería Austral a Ferro Expreso. Fue 5-3.

Primera C

La foto que no sale en ningún lado, acá sí. El árbitro Leandro Balbuena tuvo un buen cometido en Grupo Trois 2-Estrellas Amarillas 5.

Villa Bordeu suma y sigue en Regulares C. Le viene de ganar 2-0 a Autoservcio LyS.

Vetaranos A

Inoxidable, Hugo Fermanelli en Dulce Hogar Kids.

Aunque se resiste todos los años, Javier Brizzi volvió al arco de Lucaioli.

Veteranos B

Veteranos C

Todo en paz entre Servcios HLB y Dublin, que igualaron 1-1. Atrás, la señorita árbitro: Antonella Tachetti.

ADN Pinturerías perdió 1-0 con Casa Ramos.

Casa Ramos le viene de ganar 1-0 a ADN Pinturerías.

Arcidiácono, el de Cerri, viene bien en Veteranos C.

Senior A

Pollería Ave Fenix todavía no empezó a volar en Senior A: 0 puntos.

Todo sonrisas, pero en este partido Club Villa Muñiz no le tuvo piedad a Millán Construcciones y lo goleó 5-0.

Senior B

Tapizados Altamirano no levanta cabeza en Senior B. En esta fecha enfrenta a Rastro Vieytes.