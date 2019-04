Dujovne admitió que en el gobierno tuvieron un "optimismo exagerado" sobre la inflación

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aseguró hoy que "no son precios congelados, son precios cuidados y se van a cumplir", en referencia al anunciado plan oficial para frenar la inflación y admitió que en el gobierno tuvieron un "optimismo exagerado" para combatir ese flagelo.

Un día después del anuncio oficial del programa para controlar la suba de precios, Dujovne aclaró: "No es un congelamiento, no hay un decreto. No se obliga a ninguna empresa. Será efectivo porque se va a cumplir porque nos pusimos de acuerdo".

Sobre las previsiones inflacionarias, afirmó: "A partir de abril vamos a ver un número menor que el de marzo. Pero hay que enfocarse en una visión larga. Es un proceso largo, pero lo vamos a lograr".

"Para bajar la inflación lo tenías que hacer con políticas económicas sanas. No tenemos duda que esta batalla la vamos a ganar", estimó el funcionario, en declaraciones al canal de cable TN.

El jefe de Hacienda admitió: "La tarea que nos toca en este momento es más dura que la que nos hubiese tocado sin los eventos del año pasado. Uno tiene que estar listo para dar la batalla que le toca dar".

Sobre la puesta en marcha del programa, indicó que "en cinco o seis días" los supermercados empezarán a vender los productos con precios cuidados.

Este plan consiste en el mantenimiento de precios de 60 productos esenciales de la canasta de alimentos y en tarifas de gas, energía eléctrica.

Según el Gobierno, se acordó con grandes frigoríficos ofrecer al público cortes de carne vacuna (asado, vacío y matambre) a 149 pesos el kilogramos en el sector minorista del Mercado Central y en las puntos de venta de esas compañías.(NA)