Tres Arroyos: lo sentenciaron a 11 años de cárcel por intentar matar a su expareja

Un hombre de Tres Arroyos fue sentenciado hoy a 11 años de cárcel, acusado de intentar matar a su expareja, a quien pretendió prenderla fuego tras rociarla con nafta.

La condena, dictada por el Tribunal Oral Criminal, recayó en José Alberto Ríos, quien fue imputado del delito de “tentativa de homicidio calificado por mediar violencia de género”, en perjuicio de Geraldine Valdéz San Martín (25).

Durante los alegatos, la fiscal Natalia Ramos había reclamado una sanción de 12 años de prisión.

En el debate la víctima dijo que no recordar lo denunciado durante la instrucción de la causa, cuando afirmó que Ríos la roció con el contenido de una botella de combustible para la estufa, pero que no la prendió fuego porque no funcionó el encendedor que el hombre tenía en su poder,

A partir de ese testimonio, la defensa pidió el sobreseimiento por entender que el hecho no estaba suficientemente probado.

El violento episodio se produjo la noche del 7 de marzo del año pasado, cuando el procesado fue detenido en inmediaciones de una casa ubicada en Rocha al 1.300, luego que una vecina escuchara gritos y diera aviso a la policía. (Agencia Tres Arroyos)