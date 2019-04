Estiró el cuello mientras miraba una película, le hizo un ruido extraño y casi muere

Una paramédica australiana de 23 años sufrió un derrame cerebral por el estallido de una arteria vertebral cuando estiró su cuello, según publica Infobae.

Se trata Natalie Kuricki, quien trabaja para el Servicio de Ambulancias de Londres.

De acuerdo con lo informado, la joven estaba mirando una película con un amigo tras una fiesta, cuando estiró su cuello y oyó un fuerte "crack".

No le dio importancia en el momento y quince minutos más tarde, cuando se levantó de la cama para ir al baño, cayó al suelo. No podía mover su pierna izquierda.

La trasladaron de urgencia al hospital, donde descubrieron que su arteria vertebral -una de las principales arterias del cuello- había reventado. Esto provocó la formación de un coágulo de sangre en su cerebro que derivó en un ACV.

"La gente necesita saber que incluso si eres joven, algo tan simple como esto puede causar un derrame cerebral", dijo Natalie.

Y recordó: "Mi amigo me preguntó: '¿Eso fue tu cuello?', pero todas mis articulaciones hacen esos ruidos así que no le presté mucha atención. Sólo me reí".

La chica contó que confundió lo que le pasaba con los síntomas de una persona borracha, ya que había consumido alcohol: "Me levanté y traté de caminar hasta el baño y me tambaleaba por todas partes. Miré hacia abajo y me di cuenta de que no estaba moviendo la pierna izquierda y me caí al suelo".

Natalie fue operada de urgencia en el Hospital Nacional de Neurología y Neurocirugía. La intervención duró tres horas: los cirujanos lograron reparar la arteria dañada con un stent, pero no pudieron eliminar el coágulo en su cerebro, aunque creen que se disolverá con el tiempo.

"Cuando el médico me dijo que había tenido un derrame cerebral, me quedé en estado de shock. Más tarde me dijeron que ese estiramiento de mi cuello causó la ruptura de mi arteria vertebral. Hay una posibilidad en un millón de que ocurra", señaló.

Los ejercicios diarios la ayudaron a recuperar movimientos en su pierna, brazo y mano. Aunque aún no le han dado un plazo exacto para su recuperación completa, espera volver a trabajar dentro de los próximos seis a doce meses. (Infobae y La Nueva.)