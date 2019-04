Ricardo Pera, cada vez más cerca del juicio por agredir a 2 concejales: hicieron la audiencia preliminar

La audiencia preliminar al juicio en el que se analizará la conducta del exconcejal Ricardo Pera, acusado de golpear y amenazar a sus pares kirchneristas Gustavo Mandará y Sergio Massarella en 2015, se llevó a cabo esta mañana y las partes del proceso ratificaron la prueba ofrecida para el debate.

El imputado no estuvo presente durante la audiencia de la que participaron su abogado defensor, Sebastián Martínez; un funcionario de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 20 y el juez en lo Correccional Nº 1, José Luis Ares, quien dirigirá el juicio.

"Todavía no hay fecha de debate, pero si todo sigue así y la defensa no solicita la suspensión de juicio a prueba, (Pera) iría a juicio; salvo que arreglemos un abreviado", indicó el fiscal Rodolfo de Lucia, titular de la UFIJ Nº 20 que tramita causas que no se elevan a juicio oral.

El doctor De Lucia adelantó que el fiscal Marcelo Romero Jardín, a cargo de la UFIJ Nº 8, sostendría la acusación durante el debate.

El exconcejal y dirigente de la UTA había pedido la nulidad de la causa y sobreseimiento, pero sus solicitudes fueron denegadas el año pasado por la jueza Gilda Sthempelet.

Los hechos ocurrieron el 15 de enero de 2015 en el Concejo Deliberante, poco después de las 13:30, cuando había terminado una sesión de Mayores Contribuyentes y en un cuarto intermedio a la espera del inicio de la Sesión Extraordinaria.

En un momento dado, Pera aparentemente amenazó de muerte a Massarella al manifestar: "A vos también te voy a matar. Sos un hijo de mil puta, te voy a matar", tras lo cual le propinó un golpe con la cabeza en el rostro.

A raíz de la agresión, Massarella resultó con una lesión en el ojo izquierdo.

Al ver la situación, el concejal Mandará se acercó y su par massista le aplicó un puntapié en la pierna izquierda, a la par que le dijo "para vos también hay".

Debido al episodio, el Concejo Deliberante formó una comisión investigadora que, sumado a otros hechos ocurridos con anterioridad, hicieron que dicho cuerpo ordenara la destitución del edil.

No obstante, la Suprema Corte de Justicia bonaerense, tras la solicitud de una medida cautelar, ordenó la restitución del concejal Pera hasta que se resuelva la cuestión de fondo.