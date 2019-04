En la AEC ya les empezaron a sacar pintura a los arcos y a los aros

El fútbol y el básquetbol mueven en todos lados, en ligas profesionales, en las amateurs y en los gremios, donde todo parece mucho más familiar.

Los afiliados a la Asociación Empleados de Comercio transitan su octava temporada en actividades deportivas, aunque el puntapié inicial lo dio el fútbol, con el torneo "Evita", a la vez que ya están listos, para saltar a la cancha, los jugadores de básquetbol.

"Se ha visto una evolución gracias al esfuerzo de mucha gente todos estos años, además del incondicional apoyo de Miguel Aolita (secretario general), de la comisión directiva, delegados y todos los afiliados", afirmó Roberto Opazo, secretario de Deportes de la AEC.

"No tenemos un reglamento específico para sancionar conductas, ya que en 98 años jamás ha habido un problema. Los deportistas son responsables, se arman lindos grupos y el cierre contempla una fiesta, con entrega de premios, donde todos celebran", apuntó Opazo.

El torneo de fútbol interno se denomina "Evita fútbol 6", y se divide en Apertura y Clausura.

"Tenemos 2 categorías (A y B,) compuestas por 18 equipos cada una. Cada categoría se divide en dos grupos (1 y 2), de 9 equipos cada uno. Se enfrentan todos contra todos por espacio de 3 meses", señaló Opazo.

Se hace una tabla general de los dos grupos (en la A y en la B), en tanto se establecieron 2 descensos y dos ascensos.

"Los clasificados al playoff surgen de los 4 primeros de cada grupo, y luego se cruzan entre sí en partidos eliminatorios 1º vs 8º, 2º vs 7º, 3º vs 6º y 4º vs 5º. El ganador sigue, pero si hay empate se define por penales", apuntó.

Los partidos van los lunes y martes entre las 21 y 23 --son 2 tiempos de 25 minutos-- en las 3 canchas sintéticas del Colegio La Piedad (Roca y Bolivia, para la categoría B) y otras 3 del predio de Villa Mitre (calle Thompson, para la categoría A).

"Se juega sobre piso sintético, con equipos compuestos por 6 jugadores y arcos casi profesionales. Por eso es clave tener un buen arquero (risas)", admitió Opazo.

Los equipos tienen un cupo máximo de 15 jugadores, siendo el promedio entre 10 y 12.

Triples, dobles y simples

El básquetbol de Empleados de Comercio también realizó la entrada en calor. Todo está listo para que hoy inicie un torneo que se extenderá por espacio de 5 meses.

Participan 12 equipos con jugadores de diferentes edades, desde los 18 hasta los 40 o 45 años.

Los partidos irán los lunes, martes y miércoles, con posibilidad de extenderlo también a los jueves.

"Utilizamos el SUM de Rodríguez 60, en el horario de 21.30 a 23.30, con 2 partidos por día", afirmó Opazo.

La modalidad es de todos contra todos en una tabla general, donde clasifican los 8 primeros a la etapa de playoff.

Liga Intersindical

La Liga Intersindical de fútbol, en tanto, se inició con la participación de equipos en categorías regulares (10) y veteranos (8).

Los sábados -a las 14 y 16-, en Aldea Romana.

Tras el torneo Preparación arrancará el Oficial, donde el ganador de la etapa regular será finalista.

7 de abril, Día Mundial de la Salud

La AEC ofrece atención para mejorar la calidad de vida y cuidar la salud de la familia mercantil.

--Hospital Dr. Raúl Matera (9 de Julio 445). Servicio de diagnóstico por imágenes de radiología, Ecografía, Mamografía, Ecocardiograma. Doppler, Hemoterapia, Laboratorio, Oncología y Neonatología.

--Vacunatorios (Rodríguez 60 y Remedios de Escalada y Rivadavia, en Villa Mitre).

--Consultorios externos (9 de Julio 467 y Vicente López 187).

--Pedicuría y kinesiología (Rodríguez 60)

--Farmacias (Rodríguez 60 y 9 de Julio 445).

--Óptica Gremial (Rodríguez 60)

--Obra Social OSECAC (9 de Julio 475).