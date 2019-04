Narcotráfico: cómo era la ruta de la marihuana desde Paraguay a Bahía

Redacción La Nueva. / info@lanueva.com

No es el caso Bobinas Blancas, que abortó la exportación de cocaína a gran escala luego de la infiltración de un cartel mejicano en nuestras tierras, pero el nombre de Bahía Blanca vuelve a figurar en el mapa del transporte y la comercialización de drogas con lazos internacionales.

Como sucedió hace dos meses, cuando un tribunal capitalino condenó a una banda que operaba en la peligrosa villa 21-24 y proveía de cocaína a nuestra ciudad -con brazos ejecutores locales-, ahora se conoció el accionar de una organización que trasladaba marihuana desde Paraguay y que tenía a Bahía como uno de los destinos finales.

El Tribunal Oral Federal Nº 5 de San Martín acaba de condenar a 9 integrantes de un grupo que alcanzó a operar, al menos entre mediados de 2015 y 2016, con roles definidos y un centro de distribución que funcionaba en una pequeña localidad formoseña a la cual los estupefacientes llegaban, por una vía fluvial ilegal, a través de lanchas.

De las intervenciones telefónicas que analizó la delegación del Tráfico de Drogas Ilícitas de La Matanza -y que fueron ventiladas en el juicio oral que concluyó la semana pasada- se desprende el nombre de Bahía como punto de traslado de parte de la marihuana empaquetada.

Se conoció en una charla que mantuvieron, el 29 de mayo de 2016, Antonio Garay (41), un ladrillero que vivía en General Mansilla, provincia de Formosa, y Alberto Javier Vera López (36), un paraguayo afincado en Esteban Echeverría. Son dos de los condenados que están presos.

- “Nosotros calculamos llegar, descansar y después vamos a medir todo de vuelta y vienen los de Bahía Blanca y los llevan...” (Vera López)

-”Sipi” (Garay)

-”Y bueno, vemos, depende de mi hermano, si no yo voy con el rubio” (V.L.)

-”Listo estamos, así esta bueno que no haya nada en el camino” (G.).

Investigación “cortada”

El fiscal general Carlos Cearras, que intervino en el debate en San Martín, le confirmó a “La Nueva.” que cuando aludían a Bahía se referían a nuestra ciudad, aunque la investigación, al menos en su jurisdicción, “se cortó” luego de desarticular la banda.

A mediados de junio de ese año, dos operativos casi sucesivos, en distintas rutas, permitieron secuestrar una importante cantidad de droga y desmembrar la organización.

En Chaco, kilómetro 946 de la ruta nacional 11, la policía interceptó una camioneta Volkswagen Saveiro, conducida por Carlos Ramón Osorio del Valle, un paraguayo de 39 años que tiene domicilio en Ingeniero Maschwitz y en la que viajaba como acompañante Natalia Belén Escalante (34), de San Fernando.

Dentro del vehículo, oculto, llevaban 103 kilos de marihuana en panes que poco antes habían cargado en lo de Garay.

Horas después, otra Saveiro fue detenida, en tránsito, a la altura del peaje de Zárate, sobre la ruta 9. Y también se paró en el mismo operativo a un Peugeot 206 que venía “de punta” pero no pudo evitar la intervención de Gendarmería y el secuestro de otros 92 kilos de droga.

Cayeron el remisero Máximo González (55), Diego Vera López (de 30, hermano de Alberto), Williams Raúl Dávalos (de 35 y afincado en Barracas, uno de los centros de distribución) y César Verdún Muñoz (42).

Todos los nombrados y también la mujer de Garay, Graciela Noemí Agüero (33), recibieron penas de entre 2 años y 3 meses y 8 años de prisión, según la resolución de los jueces Marcelo Díaz Cabral y Claudia Morgese Martín, del tribunal de San Martín.

Quedó probado que la organización de 9 miembros trasladaba rutinariamente la droga procedente de Paraguay al conurbano, para venderla en ese ámbito y también en Bahía.

Esto sucedió desde al menos el 13 de octubre de 2015, cuando un denunciante anónimo hizo conocer el caso a las autoridades y originó la investigación.

El desconocido mencionaba que “un sujeto apodado ‘El Flaco’, y de nombre Luis, se dedicaba a transportar droga desde la provincia de Misiones hasta Buenos Aires y que Luis, para desarrollar esa conducta, contaba con la colaboración de ‘El Rubio’”.

¿Cómo era la operatoria? Contrataban choferes para manejar los vehículos que viajaban hacia el norte para cargar la droga y generalmente Luis y “El Rubio” (no fueron juzgados en esta causa) viajaban generalmente adelante, como escudo, en un Peugeot 206.

Los conductores -siempre según la denuncia de origen- eran llevados hasta un hotel de Resistencia, Chaco, donde recibían el vehículo con el cual cargaban la mercancía en Formosa y regresaban.

El testigo también aportó que en el domicilio de “El Rubio”, en Monte Grande, muchas veces se hacían las tareas de carga y descarga. La llegada permanente de autos y camionetas, con movimientos extraños y generalmente nocturnos, despertó la sospecha.

“El destino final no se llegó probar efectivamente porque los dos procedimientos en ruta y ‘cortaron’ la investigación, al menos en esta jurisdicción. Después se hicieron los allanamientos en Formosa y el Gran Buenos Aires. La idea era trasladar la droga al conurbano y probablemente también a Bahía Blanca”, sostuvo Cearras.

“‘Donde está el yaguareté’”

En otra llamada entre Antonio Garay y Alberto López Vera se refieren a las zonas de carga, a la posibilidad de levantar sospechas y a la capacidad de los vehículos para llevar la droga:

Alberto López Vera: Cuál es la novedad?

Antonio Garay: Que para hoy parece que viene.

AVL: Ah, recién mi hermano me pidió que le cargue tarjeta Movistar porque no puede hacer la carga, así que ahora estoy yendo a comprarle.

AG: Ah, seguro me va llamar, porque yo no lo puedo llamar porque el no tiene crédito.

AVL: Él esta de aquellos lados.

AG: Sí. Y él no tiene crédito entonces no sale.

AVL: Me dijo, yo le dije que le cargaba el saldo y que hablen por WhatsApp, y hoy va andar por ahí.

AG: Ah, pero yo quería que venga mañana porque está noche por ahí voy a traer, hoy no pude porque había muchos pescadores.

AVL: No, pero el va pasar para hablar con vos porque esta feo el tiempo y no va poder dar la vuelta por donde está el yaguareté.

AG: Ah...

AVL: Y no sabe qué va hacer y si no hace en el vehículo que ellos tienen, yo acá tengo un amigo, ‘El Rubio’ con el que habíamos trabajado antes.

AG: Ah, ah...

AVL: Tiene un vehículo y 130 entran ahí.

AG: Eh

AVL: Y entonces en ese voy a ir a traer y te traigo a vos conmigo también.

La despedida

Horas antes de los operativos en las rutas se produjo el último diálogo telefónico entre Garay y Alberto Vera López:

Alberto Vera López: ou…

Antonio Garay: cómo esta todo che?...

AVL: todo tranquilo, como esta todo?...

AG.: todo tranquilo, che cualquier cosa, con este número no más voy a estar en contacto, este es mi numero digo…

AVL: vos sos el de allá lejos verdad?...

AG: si, si…

AVL: dale, dale compadre…

AG: no supiste nada todavía vos?...

AVL: dale, te voy a enviar mi otro número…

AG: bueno, y todavía no sabes nada de los otros?...

AVL: nada, no sé de ellos, nada ahora justamente ahora estoy yendo a la casa de ese tipo que manejaba porque su chica ya está preguntando mucho…

AG: yo tengo su número, el me dejo uno, el otro lo dejo en la casa me dijo…

AVL: se que manejaba?...

AG: sí, del que manejaba…

AVL: ah, lo dejo él?...

AG: sí, lo dejó, el me dio un número, cualquier cosa con ese te voy a llamar me dijo. Cuando llego dijo…

AVL: no, no yo no te digo por él, yo te digo por el que manejaba el cara de apepu…

AG: ah…

AVL: a su chica la voy a ver, el de él es que no sé nada el otro esta con Diego, bueno, después vemos, te voy a mandar el nuevo, por las dudas que sea algo feo a este lo voy a tirar entiendes?, igual vos tenés mi número ese que tiene parar llamar gratis, vos sabes cuál te di…

AG: sí…

AVL: ese no lo voy a cambiar todavía, y cuando lo cambie te lo envió también…

AG: dale amigo…

Un fiscal que actuó en la causa Bobinas Blancas

El doctor Carlos Cearras intervino en segunda instancia como fiscal en la causa Bobinas Blancas, porque se instruyó en el Departamento Judicial San Martín, ya que la investigación tuvo su origen en Zárate-Campana.

“Nosotros pedimos la declaración de incompetencia para que vaya a Bahía Blanca. No había demasiadas razones para hacer el juicio acá”, dijo.

“En materia de drogas se puede hacer la prórroga de competencia, pero en este caso había muchos más puntos de contacto con Bahía Blanca. Más que con San Martín”, cerró.

La causa se inició en San Martín porque el 14 de marzo de 2017, la división Operaciones de la Policía Federal Argentina recibió una nota de la Drug Enforcement Administration (DEA), que advertía sobre la exportación de estupefacientes a Barcelona a través del puerto de Campana, bajo la cobertura del envío de bobinas de láminas de acero.

Algunos meses después se confirmó la información cuando explotó el caso, pero en Bahía Blanca, donde se secuestraron casi 1,5 toneladas de la droga en bobinas que se almacenaban en un galpón del Parque Industrial.

Otros 3 mil kilos, relacionados con la misma operatoria, se encontraron en un depósito en Mendoza.

Como el eje de la causa giró en torno al operativo realizado en nuestra ciudad es que se decidió trasladar las actuaciones al Tribunal Oral en lo Criminal Federal bahiense, que seguramente hará el juicio.