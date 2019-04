Fernando Kessler: “El penal que no me cobraron fue más grande que Ingeniero White”

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

Comercial y Pacífico, que igualaron 0-0 por la fecha 5 del torneo Apertura de la Liga del Sur, disputaron un pobre encuentro futbolístico, aunque hubo otros condimentos que hicieron que el trámite, lamentablemente, se torne interesante.

Más allá de los incidentes y los golpes de puño entre algunos jugadores en el lapso de 6 minutos (de los 9 a los 15 del segundo tiempo), comentados con lujos de detalles en el análisis que usted puede ver en esta misma sección, hubo una jugada que podría haber variado el destino del cotejo.

Fue a los 22 de esa fracción, cuando Kessler, dentro del área verde, le hizo un “sombrerito” a Ehulech y Julián Martínez para quedar mano a mano con el arquero Panduro. En ese instante, fue tomado (agarrón claro) por Ehulech, arriba y abajo, y el árbitro Juan Manuel Vega no sancionó la falta.

“Fue un penal más grande que Ingeniero White. Cuando vi que no lo cobró me volví loco”, señaló el “Cordero” Kessler, quien reconoció que el juez del encuentro le pidió perdón por no sancionar el evidente foul.

“Se durmió”, dijo sobre el colegiado.

“Entramos en el juego de Pacífico, que siempre juega al límite y apuesta al roce, por eso tuvimos dos expulsados. Ya está, tenemos que aprender de todo lo que nos pasó hoy”, aseguró el “3” comercialino.

Mirá el video: