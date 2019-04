Para Fede Tanner y Pato Berardo, siempre hay una luz al final del túnel

Por Fabián O. Rodríguez / Farodriguez@lanueva.com

El fútbol suele ofrecer situaciones extrañas o insólitas. Cuestión del destino tal vez, Patricio Berardo y Federico Tanner vieron trunco su buen momento futbolístico con una lesión inoportuna y en el mismo partido.

Aquella noche del 20 de enero en cancha de Olimpo, por la Copa Argentina, el zaguero de Sansinena y el lateral de Villa Mitre sufrieron la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Primero fue Fede quien tuvo que dejar la cancha y, luego, Pato, ya sobre el final del cotejo.

Hoy, a casi 3 meses, los dos se recuperan en tiempo y forma, mientras contaron sus particulares sensaciones de sufrir y disfrutar con el nivel de sus equipos al mismo tiempo.

“Me acuerdo que trabé exigido con Villanueva (Cristian), pateé y se me trabó la rodilla. Seguí jugando, pero tuve que salir a los 20 minutos cuando salté a cabecear y caí con todo el peso en la misma rodilla. No pensé que sería tan grave, pero después se comprobó lo contrario”, dijo Federico Tanner, con un tono de voz algo quebrado.

“Mi lesión fue en la última jugada del partido. Escott (Patricio) me quiso pasar por la izquierda, incliné el cuerpo y el pie me quedó trabado en el piso. Enseguida sentí el ruido y mucho calor en la rodilla. Inmediatamente me di cuenta e imaginé lo peor, porque varios me habían comentado antes que sentís como una ramita seca que se quiebra y el calor de la rodilla”, recordó Patricio Berardo.

Entre mate y mate, la charla entre los dos defensores se torna genuina.

“Fue mi primera lesión importante. Un golpe muy duro, aunque soy pibe. Es una lástima porque estaba con confianza, tenía ganas de seguir jugando y de seguir aprendiendo. Lamentablemente son cosas del fútbol que le pueden pasar a cualquiera”, expresó el futbolista formado en Sporting.

“Venía bien, salvo por algún desgarro. Pero llevaba 7 años jugando continuamente. Cuando es una lesión tan grande, te bajoneás un poco, aunque tenía que levantar cabeza rápido y pensar en el pre quirúrgico. Tenía que llegar de la mejor manera a la operación”, contó el central.

—¿Hasta último momento se ilusionaron con otro tipo de lesión?

Tanner: —Pensé que eran los meniscos. Incluso, la resonancia también arrojó el mismo resultado, pero cuando me operaron estaban rotos los cruzados.

Berardo: —A mí la ilusión me duró un día. A los 2 días de la lesión fui al traumatólogo y había una posibilidad de que no fueran los cruzados, pero luego el kinesiólogo me dijo que no había buenas expectativas.

—¿Ustedes pueden dar fe que de afuera se sufre el doble?

Tanner: —Es verdad. No sabés lo que sufrí en el partido ante Newell's, por la Copa Argentina. Lo vi con mi familia en Punta Alta y gritábamos como locos.

Berardo: —Se sufre mucho. Eran y son partidos muy decisivos. Calculá que estuvimos a un punto de la clasificación al Pentagonal Final y de afuera sufrí el doble. Hay muchos más nervios. Imagino a Fede que no pudo estar en ese partido de Copa Argentina, donde Villa Mitre dio una exhibición futbolística.

Asimismo, los dos se encargaron de analizar el presente de Villa Mitre y Sansinena, respectivamente.

"Villa Mitre está sólido en defensa y con buen juego. Además, 'Falucho' (por Herrera) la está metiendo. Me tengo fe para el ascenso", dijo Tanner.

"A los chicos los vi muy bien, muy sólidos. Eso los llevó a estar donde están. El equipo sabe a lo que juega. Y ahora vamos por más", sostuvo Berardo.

Fede tiene tiempo para volver a ser

Los afectos. "Esta es la lesión más dura para cualquier futbolista que quiere progresar. Tengo 22 años y debo pensar en lo que viene. Me apoyó en mi familia y en mi hija Charo (2 años)", comentó Fede.

Los consejeros. "Diego Escudero me aconseja mucho. Él tuvo este tipo de lesión, al igual que Sergio (Escudero), y me dice que no me apure con la recuperación. Es fundamental hacer todo bien para volver a jugar sin problemas".

17. El ex volante central formado en Sporting, de 22 años, suma 17 encuentros con la casaca tricolor (contando Federal A y Copa Argentina), sin convertir goles. En sólo 2 cotejos no fue titular.

Pato tiene con quién descargar

Bien cuidado. "Desde un primer momento tuve confianza total en el médico Juan Manuel Yulita. Mis compañeros, Axel (Lischeske), Franco Agüero y el 'Abuelo' Tormann estuvieron siempre pendientes, como mi familia, que se vino hasta Bahía desde San Basilio (Córdoba). También quiero mencionar a los kinesiólogos Diego Martínez y Fabio Pontet", valoró Berardo.

Conoció el amor. "Ni bien llegué me puse de novio. Ella me vio en mis peores momentos. Me bancó siempre y es una contención muy grande".

41. El primer marcador central de Sansinena, de 27 años, ya suma 41 encuentros con la camiseta albirroja, todos como inicial (entre Federal A y Copa Argentina).